Šarlija nakon poraza u derbiju o najvećem problemu Hajduka: 'Sve smo mijenjali, to nije slučajno'

Hajduk ni u trećem ovosezonskom derbiju protiv Dinama nije uspio doći do pobjede. Gosti iz Zagreba slavili su na Poljudu s 3:2 golovima Zajca, Vidovića i Bakrara i pobjegli prvom pratitelju na deset bodova razlike. Nakon utakmice, izjavu je dao stoper poražene momčadi Zvonimir Šarlija.

- Ono na Rujevici je bila čista sportska nepravda, nesreća. Danas je Dinamo bio bolji i zasluženo je otišao kući s tri boda - rekao je na konferenciji za medije nakon utakmice.

- Bilo je teško oporaviti se od Rijeke. To su veliki emocionalni usponi i padovi. Htjeli smo dobro ući u utakmicu, a onda u 10. minuti gubiš 2:0. Protiv Dinama ni jače ekipe ne bi se izvukle nakon dva gola zaostatka - dodao je.

Šarlija je u igru ušao umjesto mladog Luke Hodaka na poluvremenu, a novinare je zanimalo i kako komentira raspad Hajduka u proljetnom dijelu prvenstva:

- Hajmo biti iskreni i realni, nije ni to slučajno. Mijenjali smo igrače, trenere i, sad da ne ulazim, gore smo sve mijenjali. Nije ni slučajno da se događaju iste stvari. Čak, ako smijem reći, u slično razdoblje godine. Taj prvi, drugi i treći mjesec. Nisam ja tu da govorim o problemima. Problem sam ja, problem je i 100 drugih ljudi. Problema očito ima jer da ih nema ne bismo ovako dugo čekali na lijepe dane. Svi od nas moramo se zapitati što dajemo klubu, koliko još možemo dati klubu i zaslužujemo li to što nam klub daje - zaključio je.