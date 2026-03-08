Boysi žele proslaviti sa svojim junacima: Navijači pozivaju u Maksimir na doček plavima

Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar zabili su pogotke za Dinamo, a Rokas Pukštas pogodio je za Hajduk. Plavi su tako upisali 3:1 pobjedu i pobjegli Hjaduku na deset bodova razlike, tako je Dinamo napravio veliki korak prema osvajanju naslova prvaka.

Navijači Dinama i dalje slave ovu veliku pobjedu plavih, na društvenim se mrežama komentira to kako je Dinamo projurio Poljudom i deklasirao Splićane te ih izbacio iz utrke za naslov prvaka. I tu veselju izgleda nije kraj, navijači na društvenim mrežama pozivaju sve koji mogu da dođu u Maksimir i dočekaju plavu momčad.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tko želi i tko može. Igrači slijeću oko 21 sat, a kod stadiona bi trebali biti između 21:30 i 21:45. Zaslužili su, apsolutno! Otići na Poljud, pobijediti, plus deset, ne događa se svaki dan, navodi stranica talkdinamo. I stranica 'Dinamo najveći hrvatski klub' poziva:

- Danas dočeka naših lavova na Maksimiru!!! Vidimo se u 21 sat, dođite svi koji možete i zapjevajte!

FOTO Vatreno je na tribinama Poljuda: Pogledajte zanimljivu poruku Torcide

Već dugo nije bilo takvog veselja među navijačima plavih, a uspiju li se okupiti bilo bi lijepo pozdraviti momčad koja je otišla na deset bodova prednosti, zaslužili su i svi plavi igrači i njihov trener Mario Kovačević.