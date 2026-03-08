Naši Portali
VLADA POZITIVA

Navijači Dinama zezaju se s Hajdukom na društvenim mrežama: 'Jedini klub s dva stadiona...'

Karlo Koret
08.03.2026.
u 18:21

Na sličnom tragu bio je i sam klub koji je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka objavio fotografiju s utakmice uz opis: "Nadmoćniji suparnik"

Dinamo je ostao neporažen i u trećem Vječnom derbiju ove sezone. Nakon pobjede na Poljudu u rujnu i remija na Maksimiru u prosincu, stigla je i nova pobjeda na Poljudu. Slavili su danas s 3:1 i tako praktički riješili pitanje osvajača prvenstva 11 kola prije kraja.

Dinamo sada ima 10 bodova prednosti pred Hajdukom što će bijeli jako teško stići. Naravno, ništa još nije gotovo, ali dojam je da Dinamo već drži jednu ruku na peharu prvaka, a slično misle i njegovi navijači koji su na društvenim mrežama krenuli podbadati svoje rivale iz Splita.

"Ova pobjeda mi znači više od svih u Europskoj ligi, bravo Dinamo.", "Kralj ostaje kralj", "Mogli smo ovo još malo jače izmasakrirati", "Jedini klub koji ima dva stadiona. Maksimir za igranje i Poljud za treninge", "To Hajduk stiže samo tako" i "Nešto zima u Splitu, minus 10" - samo su neki od komentara.

Na sličnom tragu bio je i sam klub koji je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka objavio fotografiju s utakmice uz opis: "Nadmoćniji suparnik".

