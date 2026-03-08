Teheran poslao najozbiljnije upozorenje dosad: Ako se napadi na infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati

Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država ušao je u drugi tjedan, a sukob sve otvorenije poprima dimenzije koje bi mogle potresti globalno gospodarstvo. Teheran sada šalje jednu od najozbiljnijih poruka od početka sukoba: ako se napadi na njegovu infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati i dosegnuti 200 dolara po barelu. Takva prijetnja nije samo retorička, već i strateška poruka Zapadu i energetskim tržištima, jer Iran kontrolira ključni geopolitički prostor uz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom. Time Teheran jasno poručuje da bi nastavak vojne eskalacije mogao pokrenuti lančanu reakciju koja ne bi pogodila samo Bliski istok nego i globalnu ekonomiju, od Europe do Azije.
Ček malo, pa nisu li prije par tjedana trumponje upozorile Zelenskog da ne gađa rusku luku za izvoz nafte, jer se preko nje, osim ruske izvozi i ona s polja u vlasništvu američkih naftnih kompanija? Da, sad bi tek moglo postati uistinu urnebesno, i apsolutno zasluženo, kao neka božja pravda. Ne gađajmo iransku naftnu infrastrukturu da Iran ne sravni našu. Bogami, u Ukrajini su stvari puno jasnije. Tamo naftu i plin ptoizvodi isključivo ruski agresor. Priprema, pozor, pali! Ko da gađaš glinene golubove kojima se prispavalo na tlu pa ni neko veliko nišanjenje nije neophodno. Samo ugledaš gljivu od eksplozije u daljini. Nezgodno je samo kad obje strane posjeduju iste strateške resurse, podložne granatama. Joj, pa ja ću još uživati u ovoj popari koju su zakuhali MAGA luđaci! Samo da ne potraje predugo, jer tada će nam svima smijeh i navijanje prisjesti. Za sada je još uvijek zabavno, ali za par tjedana...Jadna li nam svima skupa šugava majka.