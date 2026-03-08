Teheran poslao najozbiljnije upozorenje dosad: Ako se napadi na infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati

Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država ušao je u drugi tjedan, a sukob sve otvorenije poprima dimenzije koje bi mogle potresti globalno gospodarstvo. Teheran sada šalje jednu od najozbiljnijih poruka od početka sukoba: ako se napadi na njegovu infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati i dosegnuti 200 dolara po barelu. Takva prijetnja nije samo retorička, već i strateška poruka Zapadu i energetskim tržištima, jer Iran kontrolira ključni geopolitički prostor uz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom. Time Teheran jasno poručuje da bi nastavak vojne eskalacije mogao pokrenuti lančanu reakciju koja ne bi pogodila samo Bliski istok nego i globalnu ekonomiju, od Europe do Azije.