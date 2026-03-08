Naši Portali
ENERGETSKA KRIZA

Teheran poslao najozbiljnije upozorenje dosad: Ako se napadi na infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati

Hassan Haidar Diab
08.03.2026.
u 21:13

U širem geopolitičkom kontekstu ova razmjena prijetnji pokazuje da rat ulazi u novu fazu u kojoj energetska infrastruktura postaje strateška meta, a nafta i plin pretvaraju se u snažno političko i ekonomsko oružje.

Rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država ušao je u drugi tjedan, a sukob sve otvorenije poprima dimenzije koje bi mogle potresti globalno gospodarstvo. Teheran sada šalje jednu od najozbiljnijih poruka od početka sukoba: ako se napadi na njegovu infrastrukturu nastave, cijena nafte mogla bi eksplodirati i dosegnuti 200 dolara po barelu. Takva prijetnja nije samo retorička, već i strateška poruka Zapadu i energetskim tržištima, jer Iran kontrolira ključni geopolitički prostor uz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom. Time Teheran jasno poručuje da bi nastavak vojne eskalacije mogao pokrenuti lančanu reakciju koja ne bi pogodila samo Bliski istok nego i globalnu ekonomiju, od Europe do Azije.

nafta SAD Izrael Iran

CH
chemica
22:08 08.03.2026.

Ček malo, pa nisu li prije par tjedana trumponje upozorile Zelenskog da ne gađa rusku luku za izvoz nafte, jer se preko nje, osim ruske izvozi i ona s polja u vlasništvu američkih naftnih kompanija? Da, sad bi tek moglo postati uistinu urnebesno, i apsolutno zasluženo, kao neka božja pravda. Ne gađajmo iransku naftnu infrastrukturu da Iran ne sravni našu. Bogami, u Ukrajini su stvari puno jasnije. Tamo naftu i plin ptoizvodi isključivo ruski agresor. Priprema, pozor, pali! Ko da gađaš glinene golubove kojima se prispavalo na tlu pa ni neko veliko nišanjenje nije neophodno. Samo ugledaš gljivu od eksplozije u daljini. Nezgodno je samo kad obje strane posjeduju iste strateške resurse, podložne granatama. Joj, pa ja ću još uživati u ovoj popari koju su zakuhali MAGA luđaci! Samo da ne potraje predugo, jer tada će nam svima smijeh i navijanje prisjesti. Za sada je još uvijek zabavno, ali za par tjedana...Jadna li nam svima skupa šugava majka.

ZO
zoranlelic
22:10 08.03.2026.

Nakon što se Washington distancirao od izraelskog napada na energetska postrojenja i Iranska vojska upozorava da će ciljati naftna postrojenja u regiji ako Izrael nastavi napadati energetsku infrastrukturu u Islamskoj Republici. „Od vlada islamskih zemalja očekuje se da što prije upozore kriminalnu Ameriku i divlji cionistički režim na takve kukavične, nehumane postupke“, rekao je za državnu televiziju Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik središnjeg iranskog vojnog zapovjedništva. Kako je rekao, u suprotnom će se u regiji poduzeti slične mjere, „pa ako možete ostati bez svojih postrojenja, nastavite ovu igru. Iako smo u ratu, ostat ćemo civilizirani, 7000 godina civilizacije je iza nas“. Nešto ranije danas, SAD su se ogradile od ovog napada kazavši kako nemaju namjeru napadati iranska energetska postrojenja.

MA
Marko1111
22:06 08.03.2026.

Amerika je "kleknula" pred Rusijom: američki ministar energetike Chris Wright proglasio je kraj naftnog embarga.🤣

Reakcija na plan zapljene urana

Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe

ŽENE KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Od Wi-Fija do perilice posuđa: Izumi briljantnih žena koje su, sljedeći svoju viziju, stvorile inovacije bez kojih bi svakodnevica bila nezamisliva

Povijest inovacija često je pisana muškim rukopisom, no iza mnogih tehnologija i predmeta koje danas svakodnevno koristimo, uzimajući ih zdravo za gotovo, od bežičnog interneta i brisača na automobilu, do kompajlera i pancirnih prsluka, stoje genijalne žene. Te inovatorice i vizionarke, prkoseći društvenim normama i zakonskim ograničenjima koja su im nerijetko onemogućavala patentiranje izuma pod vlastitim imenom, promijenile su našu svakodnevicu i svijet.

