Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MILANSKI DERBI

Milan pobijedio Inter i ostao u igri za Scudetto: Modrić odigrao cijelu utakmicu

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Edi Džindo
08.03.2026.
u 22:49

Prvu priliku na susretu je imao Milan, i to u trećoj minuti susreta. Inter je pokušao izaći polako s loptom iz zadnje linije, a Milan je visoko pritisnuo

Milan još uvijek ne odustaje. U ogromnom milanskom derbiju između prve i druge momčadi talijanske Serie A Milan je na San Siru svladao Inter s minimalnih 1:0 i tako se približio na sedam bodova zaostatka za liderom prvenstva. Bila je to dosta čvrsta, tvrda i žustra utakmica u kojoj nije bilo puno prilika za pogodak. U konačnici su i jedna i druga momčad imale po dvije prave prilike, a Milan je jednu svoju iskoristio i nastavio utrku za naslov, u kojoj je preostalo još deset kola za odigrati. 


Prvu priliku na susretu je imao Milan, i to u trećoj minuti susreta. Inter je pokušao izaći polako s loptom iz zadnje linije, a Milan je visoko pritisnuo. Vratar Intera Sommer napravio je veliku pogrešku i predao loptu Christianu Pulišiću. Amerikanac ju je dodao kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću na rubu šesnaesterca te je Modrić odmah pucao, no njegov šut otišao je malo pokraj gola. Najveća prilika na susretu bila je na strani Intera u 34. minuti. Henrik Mhitarjan je sjajno prošao kroz sredinu, obrana Milana je jako loše reagirala, ali Armenac je, čini se u pokušaju loba, užasno pucao izravno u vratara Milana Mikea Maignana u praktički jedan na jedan situaciji.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi


Kada ne zabiješ, bivaš kažnjen. Tako je i Milan samo minutu nakon Interovog zicera zabio za vodstvo. Fofana i Leao odigrali su dupli pas na sredini terena, a zatim je Fofana dodao na lijevo krilo za Pervisa Estupinana koji je snažnim udarcem u bliži kut zabio za 1:0. Još jedan zicer Intera je u drugom dijelu promašio Mhitarjan. Luka Modrić je odigrao cijeli susret te je odigrao na svojoj visokoj razini, a pred kraj dvoboja dobio je žuti karton zbog starta nad još jednim Hrvatom, Petrom Sučićem koji je u igru kod Intera ušao u 59. minuti.
Ključne riječi
Luka Modrić Inter Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!