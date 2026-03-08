Milan pobijedio Inter i ostao u igri za Scudetto: Modrić odigrao cijelu utakmicu

Milan još uvijek ne odustaje. U ogromnom milanskom derbiju između prve i druge momčadi talijanske Serie A Milan je na San Siru svladao Inter s minimalnih 1:0 i tako se približio na sedam bodova zaostatka za liderom prvenstva. Bila je to dosta čvrsta, tvrda i žustra utakmica u kojoj nije bilo puno prilika za pogodak. U konačnici su i jedna i druga momčad imale po dvije prave prilike, a Milan je jednu svoju iskoristio i nastavio utrku za naslov, u kojoj je preostalo još deset kola za odigrati.



Prvu priliku na susretu je imao Milan, i to u trećoj minuti susreta. Inter je pokušao izaći polako s loptom iz zadnje linije, a Milan je visoko pritisnuo. Vratar Intera Sommer napravio je veliku pogrešku i predao loptu Christianu Pulišiću. Amerikanac ju je dodao kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću na rubu šesnaesterca te je Modrić odmah pucao, no njegov šut otišao je malo pokraj gola. Najveća prilika na susretu bila je na strani Intera u 34. minuti. Henrik Mhitarjan je sjajno prošao kroz sredinu, obrana Milana je jako loše reagirala, ali Armenac je, čini se u pokušaju loba, užasno pucao izravno u vratara Milana Mikea Maignana u praktički jedan na jedan situaciji.

Kada ne zabiješ, bivaš kažnjen. Tako je i Milan samo minutu nakon Interovog zicera zabio za vodstvo. Fofana i Leao odigrali su dupli pas na sredini terena, a zatim je Fofana dodao na lijevo krilo za Pervisa Estupinana koji je snažnim udarcem u bliži kut zabio za 1:0. Još jedan zicer Intera je u drugom dijelu promašio Mhitarjan. Luka Modrić je odigrao cijeli susret te je odigrao na svojoj visokoj razini, a pred kraj dvoboja dobio je žuti karton zbog starta nad još jednim Hrvatom, Petrom Sučićem koji je u igru kod Intera ušao u 59. minuti.