Dinamo je Hajduku dao suverenu lekciju u svim segmentima nogometa

Veliku i odlučnu 3:1 pobjedu Dinama nad Hajdukom u derbiju 25. kola HNL-a, koja je donijela ogromne implikacije za prvenstvenu ljestvicu i nastavak ligaške sezone, prokomentirali smo s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem (29 nastupa) te bivšim braničem Dinama Marijem Tokićem.

Ni "a" od agresije

Budući da je Dinamo dva od svoja tri pogotka na susretu postigao već u prvih 12 minuta, nije čudo da je to furiozno otvaranje Dinama bilo početna tema razgovora.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Apsolutno je taj ulazak u utakmicu Dinamu bio ključan za pobjedu. Iako, svi smo mi očekivali jedan hrabriji Hajduk, naročito u prvih 10-15 minuta utakmice. To je nekako uvijek i krasilo Hajduk u ovakvim derbi utakmicama. Međutim, u ovoj utakmici je bilo baš suprotno. Dinamo je od prve sekunde dvoboja imao utakmicu pod kontrolom. Bili su jako hrabri s loptom u nogama. Ono što se posebno istaknulo u zadnjih nekoliko utakmica je to da Dinamo sve bolje zna igrati taj visoki presing, a naročito dobro reagira po izgubljenoj lopti. U derbiju je Dinamo svojom kvalitetom zagušio Hajduk i riješio utakmicu u prvih desetak minuta.

U derbiju često na početku imamo ispitivanje snaga, a ovaj put nije bilo tako. Dinamo je u prvih pola sata po svakom prijelasku centra bio jako opasan za Hajduk.

- To znači da su igrači Hajduka u velikom grču, čak bih prije rekao i strahu. To je Dinamo iskoristio i nametnuo se. Igrači Dinama su bili brži i odlučniji na svakoj drugoj lopti. Inače, ekipa koja je kvalitetom lošija, a to je u ovom slučaju Hajduk, u ovakvim utakmicama manjak kvalitete kompenzira tako što je agresivna, a u ovoj utakmici Hajduk nije pokazao ni "a" od agresije, baš možda zbog tog straha.

Drugo poluvrijeme je bilo znatno siromašnije od prvog. Smatrate li da je Dinamu tu bio prioritet samo kontrolirati utakmicu?

- Da. Dinamo je već kod 2:0 pokušao kontrolirati utakmicu, i smatram da je to bila greška jer je ipak bilo prerano, no ta greška nije bila kažnjena. Igrači Dinama su imali mogućnost u potpunosti nokautirati Hajduk i nakon tih 2:0, ali nisu. Hajduk se tim golom za 2:1 vratio u život, ali vidjela se ipak razlika u kvaliteti, pa se ni tada nije baš činilo da Hajduk može puno napraviti. Čim je Dinamo zabio gol za 3:1, tu je bio kraj utakmice i vidjelo se da je od tada sve bilo samo privođenje kraju, da se što manje energije izgubi, a da se utakmica pozitivno završi. Ovo je bila jedna suverena lekcija Dinama Hajduku u svim segmentima nogometne igre.

Tko vam je najviše zapao za oko u ovom dvoboju?

- Pod broj jedan je Bakrar. Ostavio mi je najbolji dojam, bio je konkretan i igrao bez puno filozofije. Beljo je na momente pokazivao vrhunsku klasu, tukao se sam s dva Hajdukova stopera i pokazao jako puno. Dojmili su me se i Dinamovi stoperi McKenna i Dominguez koji su bili čvrsti. A u prvih pola sata mi je sjajan dojam ostavio Vidović, to mu je najboljih pola sata otkako je došao u Dinamo. No Bakrar me je ipak najviše oduševio.

Prepoznajete li igrače Dinama i Hajduka dok su bili klinci?

Mario jako dobro radi

Dinamo je trenutačno na dvoznamenkastoj bodovnoj prednosti u ligi, plasirao se u polufinale Kupa te je u Europskoj ligi došao do play-offa nokaut faze. Kakav je vaš sud o Mariju Kovačeviću kao treneru Dinama?

- To je pozitivna priča. Moramo biti svjesni toga da bi i puno stariji, iskusniji i bolji treneri od Marija Kovačevića u ovakvoj situaciji imali problema pri slaganju gotovo pa kompletno nove momčadi. I to još nije lako kada klub igra u Europi, i kada navijači svaki poraz smatraju katastrofom. Jednostavno je nemoguće u jednom prijelaznom roku dovesti 15 novih igrača i pogoditi baš sa svih 15. Toga su u Dinamu svjesni i zato se i radila doselekcija na zimu, od koje su se igre znatno poboljšale. Sve ide pozitivnim tijekom, europska sezona je bila korektna, a u domaćem nogometu se s punim pravom lovi dvostruka kruna. Mario je ovo jako dobro odradio.

Što Hajduku nedostaje kako bi napravio taj korak gore koji se u Splitu već dugo čeka?

- Hajduk jako tragično prima svaki posrtaj, i onda umjesto da to bude jedan posrtaj, dogodi se serija loših rezultata. Dinamo puno brže i bolje apsorbira negativne rezultate. U Hajduku moraju biti puno strpljiviji, i ne prije svake nove sezone sve brisati i kretati ispočetka. Međutim, i trener Garcia treba biti malo više prilagodljiv i ne forsirati isključivo svoj stil igre. Dakle, ima tu puno stvari koje se trebaju iskorigirati - zaključio je Tokić.