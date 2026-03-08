Vatreni dobio novog trenera, pitanje je kako će to utjecati na njegovo mjesto za SP

Njemački prvoligaš Wolfsburg je odlučio posegnuti za poznatim rješenjem u trenutku kada se sezona počela pretvarati u borbu za ostanak. Njemački bundesligaš u nedjelju je imenovao Dietera Heckinga novim glavnim trenerom, čime se iskusni 61-godišnji stručnjak vraća na klupu kluba koji je već vodio u jednom od najuspješnijih razdoblja u novijoj povijesti Wolfsburga. Hecking tako nasljeđuje Daniela Bauera koji je imao katastrofalne rezultate.

Odluka dolazi nakon niza loših rezultata i duboke sportske krize koja je klub dovela u zonu ispadanja, a uprava je procijenila da je u takvoj situaciji najpotrebnija stabilnost i trener koji dobro poznaje strukturu kluba i zahtjeve Bundeslige. Wolfsburg je trenutačno na pretposljednjem, 17. mjestu lige s tek 20 bodova, a četiri boda je udaljen od sigurne zone.

Hecking je Wolfsburg vodio od 2013. do 2016. godine i upravo je u tom razdoblju klub ostvario jedan od najvećih uspjeha u svojoj povijesti, osvajanjem njemačkog kupa 2015. godine te Superkupa iste godine. Njegov tadašnji Wolfsburg bio je organizirana, taktički disciplinirana momčad koja je igrala čvrst i pragmatičan nogomet, a ne zna se očekuje li se sada isti pristup.

Uprava se odlučila za povratak provjerenog trenera jer je momčad zapala u ozbiljnu rezultatsku krizu, bez pobjede u osam posljednjih prvenstvenih utakmica, dok je poraz od HSV-a dodatno produbio nezadovoljstvo navijača i povećao pritisak na vodstvo kluba. Hecking tako preuzima momčad koja je psihološki uzdrmana i rezultatski u vrlo osjetljivoj situaciji, a njegov prvi i osnovni cilj bit će izbjeći ispadanje iz Bundeslige.

Njegov dolazak mogao bi imati zanimljive posljedice i za hrvatskog reprezentativca Lovru Majera. Majer je u Wolfsburg stigao kao jedno od ključnih kreativnih pojačanja i igrač oko kojeg se trebala graditi napadačka igra momčadi, no turbulentne sezone, česte promjene trenera i nestabilni rezultati otežali su mu pronalazak kontinuiteta forme. Novi trener često znači i novi taktički okvir, a Hecking je kroz karijeru preferirao sustave s jasnom strukturom u sredini terena, najčešće 4-2-3-1 ili 4-3-1-2, u kojima je uloga ofenzivnog veznjaka iznimno važna. Upravo u takvom sustavu Majer bi mogao dobiti ključnu kreativnu odgovornost, posebno ako Hecking odluči graditi igru kroz tehnički najpotkovanije igrače u momčadi.

Za Majera bi to mogla biti velika prilika, ali i određeni rizik. Ako uspije brzo pronaći kemiju s novim trenerom i preuzeti ulogu glavnog kreatora igre, mogao bi podići svoju formu u ključnom dijelu sezone. Dobra izdanja u Bundesligi, čak i u momčadi koja se bori za opstanak, često su vrlo vidljiva i mogu značajno povećati reputaciju igrača. S druge strane, ako Wolfsburg nastavi s lošim rezultatima ili ako Hecking odluči igrati izrazito pragmatičan, defenzivno orijentiran nogomet, prostor za kreativne veznjake poput Majera mogao bi biti ograničen.

U kontekstu hrvatske reprezentacije i Svjetskog prvenstva koje dolazi, Majerova forma u završnici sezone mogla bi imati veliku važnost. Hrvatska tradicionalno ima veliku konkurenciju u veznom redu, a igrači koji dolaze iz jakih liga i koji imaju kontinuitet nastupa u klubovima često imaju prednost. Ako Majer u Heckingovom sustavu postane jedan od ključnih igrača Wolfsburga i uspije stabilizirati momčad, to bi moglo učvrstiti njegov status u reprezentaciji i povećati njegove izglede da bude važan dio hrvatske momčadi na velikom natjecanju.

Za Wolfsburg je, međutim, situacija jednostavnija i hitnija od svih individualnih priča. Klub sada treba bodove, stabilnost i jasnu hijerarhiju na terenu. Upravo zbog toga Hecking je vraćen kao svojevrsni “vatrogasac”, trener koji zna kako voditi momčad kroz turbulentne faze Bundeslige. Hoće li njegov povratak ponovno donijeti stabilnost kao prije deset godina, tek treba vidjeti, ali jasno je da će sljedeći tjedni biti presudni – i za sudbinu Wolfsburga u ligi, i za igrače poput Lovre Majera koji u tom procesu traže svoju najbolju formu.