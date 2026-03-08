Naši Portali
SPASIO ORLOVE

Vatreni asistencijom u zadnjim minutama donio bod Benfici u najvećem portugalskom derbiju

Primeira Liga - S.C. Braga v Benfica
RITA FRANCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.03.2026.
u 23:22

Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10) i Pietuszewskog (40), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod

Hrvatski napadač Franjo Ivanović bio je asistent za izjednačujući pogodak Benfice u 2-2 domaćem remiju protiv Porta u velikom derbiju 25. kola portugalskog nogometnog prvenstva.

Porto je vodio sa 2-0 golovima Froholdta (10) i Pietuszewskog (40), da bi Benfica u nastavku uspjela spasiti bod preko Schjelderupa (69) i Barreira (88). Kod gola za 2-2 Ivanović je probio desni bok i onda odlično ubacio za Barreira koji je efektno zakucao loptu u mrežu.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Ivanović je igrao od 65. minute za Benficu dok Dominik Prpić nije konkurirao za nastup u sastavu Porta.

Porto je i dalje na vrhu ljestvice sa 66 bodova, četiri više od drugog Sportinga, a sedam od treće Benfice.
Franjo Ivanović Porto Benfica

