FOTO Tisuće u noćnim marševima diljem Hrvatske: Spremne smo za dom bez nasilja, a vi?
Pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV. Aktivistice su poručile da marširaju “za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost”.
Više tisuća sudionica i sudionika marširalo je od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca, uz glasne poruke i transparente. Na transparentima se moglo pročitati: "Kako živiš od svoje plaće", "Stereotipe na lomaču", "Besplatan pobačaj", "Svoga tela gospodarica" i druge.
Među sudionicima su bili Arsen Bauk (SDP), Rada Borić (Možemo), Matej Mišić (SDP) i Luka Korlaet. Marš u Zagrebu obilježila su dva manja incidenta, uključujući pokušaj zaustavljanja policijskog vozila.
Organizatorice marša u Splitu su udruga Domine i inicijativa Žene Splita. Tema ovogodišnjeg marša je „Ja sam Dalmacija“, inspirirana obnovljenim muralom posvećenim heroini splitskog glumišta Zdravki Krstulović.
Riječki marš održan je pod geslom "Nema antifašizma bez žena", s trasom od Spomenika oslobođenja do Art-kvarta Benčić. Sudionice su nosile transparente poput: "Spremne smo za dom bez nasilja", "Jedino pred kim bih kleknula je žena", "Krv naših sestara na svačijim je rukama".