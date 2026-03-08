Trgovkinja otkrila kakve gnjusne stvari rade kupci: ‘Svašta sam vidjela i doživjela'

Svi smo barem jednom primijetili proizvode u trgovini postavljene na mjesta koja nemaju nikakvog smisla. Najčešće su to posljedice kupaca koji, umjesto da artikl vrate na policu, jednostavno ostave „gdje padne“. Posljedice ovog neodgovornog ponašanja snose djelatnici, a lako kvarljive namirnice često završe u otpadu.

Ekipa s platforme ‘Halo, inspektore’ upozorava na ovakvo ponašanje: “Da, znamo. Nisu svi potrošači kulturni. Štoviše, neki su više nego bezobrazni, ponekad vulgarni. Mnogi su i neodgovorni. A o onima koji namjerno ostave proizvode po trgovinama, na potpuno neprikladnim mjestima, da i ne govorimo”

Uz fotografije kruha ostavljenog na vanjskoj polici, naranči među vrhnjem i rajčica u ledenici, dodali su: “Ispada kako bi nekima zaista trebalo zabraniti ulazak u trgovinu ako se već ne znaju ponašati kulturno. O empatiji prema ženama koje tamo (najčešće) rade i iza njih moraju skupljati ‘ostavštinu’, nećemo niti riječ više trošiti”

Poručuju i kupcima: “Zar je toliko teško nekome vratiti se nazad do police ili zamoliti djelatnicu pa joj ostaviti ono što vam ne treba? Ili, ako ništa drugo ljubazno se ispričajte kako ipak taj proizvod ne želite uzeti i ostavite blagajnici. Bolje i to nego ga negdje skriti i u zapećak gurnuti. Kako god bilo, to što svako malo vidimo i doživljavamo nije u redu. Ljutili se ili ne, ali to je tako”

U komentarima su se javile prodavačice i kupci koji su svjedočili ovakvim situacijama: “Ja sam nekidan našla čajnu salamu u pakiranju od 700grama u Euro Spinu na gumenim bombonima, ali nisam slikala nego sam rekla na blagajni i ne nije prvi put. Znali smo naći i u drugim trgovačkim centrima svugdje ostavljene namirnice za prehranu”, požalila se jedna komentatorica. Druga je nastavila, “Nema gore i veće nekulture i nehigijenske navike, nego kad rukama bez rukavica isprobavaju kruh i peciva! Nema mi goreg od toga!”

“Prošlo ljeto sam bila u dućanu kad je djelatnica pronašla sladoled ostavljen na polici. Nije znala što bi s njim pa joj je kolegica rekla da ga baci (što je drugo i mogla jer se već bio otopio). Užasno je kad se hrana ostavlja po svud, ali još je gore kad se zbog neodgovornih budala mora baciti”, smatra jedna pratiteljica stranice.

Prodavačice su podijelile svoja iskustva: “Radila sam u dućanu i stalno smo nalazili tako, a meso kad ostave gdje su čipsevi i to sakriju, a salamu i suhomesnato u sladelede pa kad zaledi užas ili sokove otvorene netko popije i ostavi”, navela je. “Neko vrijeme na policama s vinima je nešto smrdilo užasno. Sve boce su bile uredno poslagane. Znači netko je odmaknuo dosta boca vina i iza nekoliko redova ubacio svježe meso cca 5kg. Naravno da se nakon nekog vremena usmrdilo”, otkrila je jedna prodavačica. Druga je dodala “Radila sam u trgovini i svašta sam vidjela i doživjela. Ljudi su stoka.”