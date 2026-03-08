FOTO Ekskluzivne fotografije iz Irana: Ovako izgledaju ulice dok bukti rat

Dok se rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država nastavlja širiti, u redakciju su nam stigle ekskluzivne fotografije iz Irana koje je poslao čitatelj koji se trenutačno nalazi u toj zemlji. Fotografije prikazuju atmosferu u gradovima nakon dana intenzivnih napada, dok se stanovnici suočavaju s posljedicama eskalacije sukoba koji potresa cijelu regiju. Sukob je ušao u drugi tjedan, a situacija na Bliskom istoku svakim je danom sve napetija. Izrael je poručio da će nastaviti napade na Iran „svom snagom“, dok je izraelska vojska upozorila da neće oklijevati ciljati iransko vodstvo i sve koji sudjeluju u izboru novog vrhovnog vođe.

U međuvremenu su izraelske snage pokrenule napade na energetske objekte u Iranu, uključujući skladišta nafte u Teheranu, dok su se nad iranskom prijestolnicom nadvili gusti oblaci dima. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vatru i eksplozije u blizini rafinerija i vojnih objekata.Prema službenim podacima izraelskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba ozlijeđeno je gotovo dvije tisuće ljudi, a izraelska vojska i dalje izvještava o novim projektilima ispaljenima iz Irana.

U isto vrijeme Iran prijeti snažnim odgovorom. Predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da će Teheran pojačati napade na američke ciljeve u regiji ako se pritisak nastavi. Revolucionarna garda tvrdi da bi Iran mogao voditi „intenzivan rat“ protiv Sjedinjenih Država i Izraela i do šest mjeseci. Dodatnu napetost izaziva i politička kriza u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg vrhovnog vođe Alija Khameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu prije osam dana. Vjerski i politički vrh zemlje sada pokušava stabilizirati sustav i izabrati njegovog nasljednika, dok izraelska vojska otvoreno upozorava da će ciljati i novo vodstvo.