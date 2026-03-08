Dok se rat između Irana, Izraela i Sjedinjenih Država nastavlja širiti, u redakciju su nam stigle ekskluzivne fotografije iz Irana koje je poslao čitatelj koji se trenutačno nalazi u toj zemlji. Fotografije prikazuju atmosferu u gradovima nakon dana intenzivnih napada, dok se stanovnici suočavaju s posljedicama eskalacije sukoba koji potresa cijelu regiju. Sukob je ušao u drugi tjedan, a situacija na Bliskom istoku svakim je danom sve napetija. Izrael je poručio da će nastaviti napade na Iran „svom snagom“, dok je izraelska vojska upozorila da neće oklijevati ciljati iransko vodstvo i sve koji sudjeluju u izboru novog vrhovnog vođe.
U međuvremenu su izraelske snage pokrenule napade na energetske objekte u Iranu, uključujući skladišta nafte u Teheranu, dok su se nad iranskom prijestolnicom nadvili gusti oblaci dima. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vatru i eksplozije u blizini rafinerija i vojnih objekata.Prema službenim podacima izraelskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba ozlijeđeno je gotovo dvije tisuće ljudi, a izraelska vojska i dalje izvještava o novim projektilima ispaljenima iz Irana.
U isto vrijeme Iran prijeti snažnim odgovorom. Predsjednik Masoud Pezeshkian poručio je da će Teheran pojačati napade na američke ciljeve u regiji ako se pritisak nastavi. Revolucionarna garda tvrdi da bi Iran mogao voditi „intenzivan rat“ protiv Sjedinjenih Država i Izraela i do šest mjeseci. Dodatnu napetost izaziva i politička kriza u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg vrhovnog vođe Alija Khameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu prije osam dana. Vjerski i politički vrh zemlje sada pokušava stabilizirati sustav i izabrati njegovog nasljednika, dok izraelska vojska otvoreno upozorava da će ciljati i novo vodstvo.
Španjolski premijer: Ja nisam većina, ja sam prvi među njima. Američko-izraelski rat protiv Irana otkrio je duboke nedostatke u zapadnom osjećaju vlastitog identiteta, budući da europski čelnici tvrde da stoje na pravoj strani povijesti, a istovremeno pokazuju očito servilni pristup Washingtonu. Nacije poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva izjavljuju principijelno protivljenje agresivnim ratovima, ali se neće usuditi izazvati američkog predsjednika Donalda Trumpa - koji je kritizirao strane čelnike koji ne podržavaju kampanju bombardiranja Irana. Dok pljačkaju svoje građane u ime lažne samostalnosti, sadašnji europski čelnici ostaju Trumpovi vazali, što će EUropu koštati opstanka. Nije to prava strana povijesti. U samim SAD-u, državni tajnik Marco Rubio rekao je da je Izrael prisilio Washington na djelovanje prijeteći da će se boriti sa ili bez njega - dok je Trump, zajedno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, inzistirao da djeluje po vlastitoj volji. No, s obzirom na to da SAD bombardira brodove na Karibima, zahtijeva bezuvjetnu predaju Irana, gradi kvazi-UN-ov mirovni odbor, otima i ubija vođe te prisvaja Grenland za sebe, vrijeme je da više ne "živimo u laži" i da zajedno činimo ono što je ispravno.