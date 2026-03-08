Znanstvenici otkrili rani signal smrtonosne bolesti: Pojavljuje se godinama prije prvih simptoma

Znanstvenici su korak bliže liječenju raka gušterače nakon što su otkrili 'rani signal upozorenja' ove smrtonosne bolesti koji se pojavljuje godinama prije nastupa prvih simptoma. Istraživači su otkrili da se pretkancerogene stanice u gušterači grupiraju i stvaraju mala 'susjedstva' unutar tkiva. Te stanične skupine zatim ciljaju obližnje imunološke stanice, slabeći sposobnost tijela da se bori protiv bolesti u najranijim fazama razvoja raka. Nalazi, objavljeni u časopisu Gastroenterology, mogli bi pomoći znanstvenicima da razviju bolje načine za ranije otkrivanje raka gušterače, kada je liječenje najučinkovitije.

Rak gušterače jedan je od najsmrtonosnijih oblika ove bolesti, pri čemu samo jedan od četiri pacijenta preživi duže od godinu dana nakon dijagnoze. Obično se dijagnosticira u kasnoj fazi, kada je liječenje otežano, jer u početku uzrokuje vrlo malo simptoma. Ipak, postoji nada da će liječnici uskoro moći ranije otkriti najčešći i najsmrtonosniji oblik bolesti, promatrajući kako se lezije razvijaju tijekom vremena.

Studija, koju su vodili stručnjaci s Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, koristila je napredne tehnike snimanja za ispitivanje uzoraka tkiva gušterače miševa i ljudi. Otkrili su da se pretkancerogene stanice rano grupiraju unutar lezija u gušterači, često neposredno uz imunološke stanice odgovorne za borbu protiv bolesti. Ova neposredna blizina olakšava obrasce ekspresije gena za koje je poznato da prigušuju imunološku aktivnost, što sugerira da izbjegavanje imunološkog odgovora, proces kojim se rak skriva od obrambenog sustava tijela, može započeti mnogo prije nego što se rak u potpunosti razvije.

Dr. Sharona Tornovsky-Babeay, imunologinja i koautorica studije, izjavila je: "Razumijevanjem procesa formiranja i razvoja lezija, mogli bismo bolje identificirati lezije visokog rizika i, u budućnosti, osmisliti strategije koje interveniraju prije nego što se rak u potpunosti razvije." Ključno je što je tim uočio slično grupiranje stanica i imunološke odgovore u ljudskom tkivu, što jača relevantnost nalaza i izvan modela na miševima. Istraživači se nadaju da će njihovi nalazi ponuditi detaljniju sliku najranijih promjena u razvoju raka gušterače i naglasiti kako imunološke interakcije mogu oblikovati ishod bolesti mnogo prije pojave simptoma.

Rizični faktori i porast oboljelih

Stručnjaci još uvijek ne znaju što uzrokuje većinu slučajeva, no sugeriraju da pušenje, konzumacija alkohola i pretilost mogu povećati rizik od bolesti. Gušterača je žlijezda kruškolikog oblika smještena iza želuca, odgovorna za proizvodnju hormona koji pomažu probavi i pretvaraju šećer u energiju. Zbog svog položaja i relativno male veličine, liječnici često ne mogu napipati tumor gušterače tijekom fizičkog pregleda, što predstavlja dodatnu prepreku ranom liječenju.

Iako je starenje jedan od najvećih faktora rizika za ovu tihu, ali smrtonosnu bolest, s gotovo polovicom slučajeva dijagnosticiranih kod osoba starijih od 75 godina, stručnjaci upozoravaju da je u porastu kod mlađih dobnih skupina, osobito žena. Čini se da je taj porast potaknut duktalnim adenokarcinomom gušterače, najčešćim i najagresivnijim oblikom bolesti, na koji su se stručnjaci usredotočili u ovoj studiji. Neki sugeriraju da bi to moglo odražavati bolje otkrivanje tumora u ranijoj fazi, dok drugi kao potencijalne pokretače navode rastuće stope pretilosti i lošu prehranu.

Ovi nalazi dolaze u vrijeme kada je prošlog tjedna objavljena značajna studija o povezanosti prehrane i rizika od raka, koja je utvrdila da vegetarijanci imaju 21 posto manju vjerojatnost za razvoj bolesti od onih koji jedu meso. Postojeći dokazi upućuju na to da konzumacija velikih količina crvenog i prerađenog mesa može povećati rizik od raka gušterače zbog stvaranja nitrozamina tijekom kuhanja, spojeva za koje je poznato da uzrokuju rak. Međutim, novo istraživanje sugerira da bi i pretilost mogla igrati ulogu, budući da vegetarijanci obično imaju niži indeks tjelesne mase od osoba koje jedu meso, no stručnjaci naglašavaju da je potrebno još istraživanja kako bi se razumjeli uzroci i da dokazi nisu konačni.