Sramotno ponašanje Torcide nakon derbija: Evo što su napravili na Poljudu

U drugom splitsku derbiju ove sezone, Hajduk je doživio i drugi poraz. Ponovno je na Poljudu bolji bio Dinamo. 20. rujna bilo je 0:2, a ovoga puta 1:3 za zagrebačke plave. U sedmoj minuti Miha Zajc naćeo je mrežu domaćih, a samo pet minuta kasnije Gabriel Vidović zabija za 0:2. Tračak nade Hajduku donio je gol Rokasa Pukštasa u 28. minuti, ali samo deset minuta kasnije Bakrar je postavio konačni rezultat.

Ponovno su vrlo nezadovoljni bili navijači Hajduka. Neki su napuštali stadion dok je utakmica još trajala, tijekom prekida zbog bakljade u posljednjih deset minuta, a neki su se zadržali i nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Iako nije bilo incidenata između pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa, neki navijači Hajduka su nakon posljednjeg sučevog zvižduka zapalili nekoliko stolica na Poljudu piše Dalmatinski portal.

Na drugoj tribini potpuno drugačija atmosfera. Iako je vrlo glasno svirala pjesma Hajdukovih navijača "Ako te 'ko pita", glasno su slavili i navijači Dinama.