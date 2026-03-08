Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEZADOVOLJSTVO NA VRHUNCU

Sramotno ponašanje Torcide nakon derbija: Evo što su napravili na Poljudu

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Karlo Koret
08.03.2026.
u 18:14

Neki su napuštali stadion dok je utakmica još trajala, tijekom prekida zbog bakljade u posljednjih deset minuta, a neki su se zadržali i nakon posljednjeg sučevog zvižduka

U drugom splitsku derbiju ove sezone, Hajduk je doživio i drugi poraz. Ponovno je na Poljudu bolji bio Dinamo. 20. rujna bilo je 0:2, a ovoga puta 1:3 za zagrebačke plave. U sedmoj minuti Miha Zajc naćeo je mrežu domaćih, a samo pet minuta kasnije Gabriel Vidović zabija za 0:2. Tračak nade Hajduku donio je gol Rokasa Pukštasa u 28. minuti, ali samo deset minuta kasnije Bakrar je postavio konačni rezultat.

Ponovno su vrlo nezadovoljni bili navijači Hajduka. Neki su napuštali stadion dok je utakmica još trajala, tijekom prekida zbog bakljade u posljednjih deset minuta, a neki su se zadržali i nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Iako nije bilo incidenata između pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa, neki navijači Hajduka su nakon posljednjeg sučevog zvižduka zapalili nekoliko stolica na Poljudu piše Dalmatinski portal.

Na drugoj tribini potpuno drugačija atmosfera. Iako je vrlo glasno svirala pjesma Hajdukovih navijača "Ako te 'ko pita", glasno su slavili i navijači Dinama.
Ključne riječi
Navijači Torcida Dinamo Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!