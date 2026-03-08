Naši Portali
VJEČNI DERBI

Partizanska pjesma orila se Poljudom, a pazite koje hrvatske legende su bile na terenu

Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
08.03.2026.
u 08:00

Dinamov predsjednik Uprave Zvonimir Boban svoj je prvi derbi odigrao 1. ožujka 1987. godine, pred 55 tisuća gledatelja u Maksimiru. Tek 18-godišnji Boban počeo je utakmicu u prvih 11 Dinama, a završilo je 3:3

U veljači ove godine navršila se 51 godina od debija Dinamovog počasnog predsjednika Velimira Zajeca u vječnom derbiju. Zbilo se to na Starom placu 9. veljače 1975. godine, datuma mnogo značajnijeg za Split i Hajduk nego za Dinamo i Zajeca. Naime, toga dana, osim što su se u finalu Trofeja Marjan sastali Hajduk i Dinamo, u kojemu je domaćin slavio 1:0 pogotkom Šurjaka, u Splitu je bio položen kamen-temeljac za novi stadion na Poljudu.

Splitski publicist Bože Ujević u svojoj knjizi „Vječni derbi 1945.-1991.” podsjeća kako je „stadion prema ondašnjim predviđanjima trebao biti dovršen potkraj 1977. ili početkom 1978. godine, a projekcije financijske konstrukcije kretale su se oko 100 milijuna ondašnjih jugoslavenskih dinara”. Kao što je poznato, prva utakmica na novom stadionu u odigrana je 19. rujna 1979., Hajduk – Trabzonspor.

A kad su u pitanju Zajecovi derbiji, najupečatljiviji je svakako onaj iz 28. veljače 1982. godine, kada je Dinamo slavio na Poljudu s 2:1; Zajec i Deverić bili su strijelci za Dinamo, a Zoran Vujović za Hajduk. Taj je derbi s poljudskih tribina pratilo čak pedeset tisuća gledatelja.

Velimir Zajec ima 269 službenih nastupa za Dinamo, postigao je 15 pogodaka. Omjer protiv Hajduka: po četiri pobjede i remija, te pet poraza. U derbijima je postigao jedan pogodak. Dinamov predsjednik Uprave Zvonimir Boban svoj je prvi derbi odigrao 1. ožujka 1987. godine, pred 55 tisuća gledatelja u Maksimiru. Tek 18-godišnji Boban počeo je utakmicu u prvih 11 Dinama (Ladić, Matić, Malbaša, Arslanović, Z. Cvetković/ušao Vujović, Lesjak, Besek, Munjaković, Boban/ušao Cvjetković, Mlinarić, Bogdanović) protiv Hajduka (Pralija, Miljuš, Jarni, Bogdan, Setinov, Andrijašević/ušao Jerolimov, Deverić, Ćelić, Bućan, Asanović/ušao Tipurić, Vulić). Taj spektakularni derbi okončan je rezultatom 3:3; strijelci Besek, Munjaković, Malbaša za Dinamo, te Deverić, Vulić i Asanović za Hajduk. Uz Bobana, debitanti u derbiju bili su i Malbaša, Vujović, Lesjak, Pralija, Bogdan i Bućan.

Zvonimir Boban prvi je pogodak protiv Hajduka postigao 26. srpnja 1987. godine u Maksimiru. Bila je to utakmica tadašnjeg seniorskog Memorijala Mladena Ramljaka u kojoj je Dinamo pobijedio najvećeg suparnika s 2:1 (strijelci: Boban, Škoro / Vulić), pred samo sedam tisuća gledatelja.

Najdraži Bobanov derbi sigurno je onaj iz 17. rujna 1989. u Maksimiru, kada je Dinamo slavio 2:0, pogocima Bobana i Shale.

- Tribine, pretovarene barjacima, bile su svojevrsna izložba političkih uvjerenja, a u općem metežu nisu izostale ni pjesme „s mrljom”, ni skandiranja na rubu pobune. Naročito su u tome prednjačili „politički subjekti” na sjevernoj i južnoj tribini – najmlađi navijači Dinama i Hajduka koji su potpuno otpustili kočnice. Ali utakmica nije bila ni izbliza incidentu, budući da navijači iz Zagreba i iz Splita već duže vrijeme žive u „idealnom braku”. Iako je vojske i milicije u ovom slučaju bilo kao na osrednjoj vojnoj paradi – prenio je Ujević dio izvješća iz Sportskih novosti.

Zvonimir Boban bio je i sudionik posljednjeg prijateljskog ogleda bijelih i plavih u Jugoslaviji. Odigran je 9. veljače 1991. na Poljudu u povodu 80. obljetnice postojanja NK Hajduk. Tu je utakmicu gledalo samo tisuću gledatelja: na terenu raskoš – Bilić, Jeličić, Bokšić, Jarni, Vučević, Kozniku..., s druge strane Ladić, Panadić, Šuker, Boban..., a na tribinama potpuna pustoš. U duhu tog ambijenta bio je i rezultat, 0:0.

- Bio je to zadnji prijateljski susret Dinama i Hajduka u Jugoslaviji. Završio je očajno, kao i država u sklopu koje je odigran – napisao je Ujević podsjetivši pritom kako se na ovoj utakmici zabavljala Torcida:

- Od Torcide je bilo samo pedesetak mladića, ali su djelovali kao vječni plamen što tinja i kojemu treba samo malo toplijeg vjetra da se razgori. U jednom je trenutku ta grupica mladića počela, neobično za njihove dosadašnje nastupe, uzvikivati „Jugoslavijo, Jugoslavijo” i pjevati pjesmu „Po šumama i gorama”, što je izazvalo opći smijeh. Pa neka netko kaže da nisu duhoviti.

Zvonimir Boban za Dinamo ima 114 službenih nastupa i 43 pogotka, a omjer protiv Hajduka mu je gotovo besprijekoran: četiri pobjede, tri remija i niti jedan poraz. Bijelima je postigao dva pogotka.
