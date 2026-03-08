Nešto je trulo u 'državi Hajduk', hoće li ponovno u novo resetiranje nakon što je još jednom sve izgubio?

Ode još jedna sezone u ropotarnicu povijesti, ropotarnicu koju bi navijači Hajduka rado ispraznili jer je toliko puna ogromnih neuspješnih sezona. Pritom mislimo na rezultate, pustimo na stranu broj članova, prodanih ulaznica, pretplata... Navijači žele rezultate, a njih na Poljudu već dugo godina nema.

Za splitski klub je još teža spoznaja što ne vidimo ni da će sutra biti bolje. Hajduk je u dramatičnoj utakmici u srijedu ispao iz kupa od Rijeke, sad je slamka spasa za borbu za naslov prvaka uništena jer Dinamo je bijele lako pregazio u derbiju u Splitu.

I tako prolaze godine, prolaze i desetljeća, a naslova prvaka i dalje nema na Poljudu. I sad ova nova neuspješna sezona, koja je počela ispadanjem u europskim kvalifikacijama od još jednog kluba s donje europske nogometne razine, pa gubitak šansi za oba trofeja u domaćim natjecanjima, otvaraju nova pitanja. Odnosno, stara pitanja jer s njima se Hajduk susreće već tih dvadesetak godina.

Do kraja prvenstva je još jedanaest utakmica i u Splitu bi morali već tijekom ovog tjedna ozbiljno slagati plan o tome kako dalje. Ne mislimo pritom na onu 'fenomenalnu' strategiju po kojoj je Hajduk već suvereno trebao osvajati naslove prvaka, već i napraviti čuda i osvajati europske trofeje, već im valja napraviti ozbiljan, ali realan plan, i to pod hitno.

Jer, Hajduk je već promijenio ogroman broj trenera, sportskih direktora, mijenjao momčad, a nikako na zelenu granu. Dakle, nešto je trulo u 'državi Hajduk'.

Sad, treba li Hajduk ići u kompletno resetiranje kakvo je ljetos napravio Boban s Dinamom, ima li za to snage (i novca)? I tko će to napraviti, predsjednik kojeg je netko izabrao, oni koji iz sjene vode klub, hoće li to raditi sportski direktor kojeg nemaju, hoće li momčad slagati novi trener u trenucima kad ni ovaj današnji više ne može biti siguran u svoj posao jer ne pokazuje kvalitetu koju bi trebao.