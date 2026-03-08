Luka Modrić napravio je u Milanu nešto što nitko nije, Talijani nisu mogli vjerovati što gledaju

Hrvatski kapetan Luka Modrić oduševljava navijače Milana i talijansku nogometnu javnost igrama otkako je ljetos došao u rossonere. Najčitaniji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport ističe da impresivno vođenje igre nije jedino vrhunsko što je Modrić donio Milanu, dignuo je klub na globalnoj razini.

- Milan je doživio boom na društvenim mrežama, a Modrić je ključan u tom rastu - naslov je teksta Gazzette.

- AC Milan ima preko 90 milijuna pratitelja na društvenim mrežama: 18 milijuna na Instagramu, 23 milijuna na TikToku, 29 na Facebooku i 8 milijuna na X-u. Kada se tome dodaju WhatsApp, YouTube, Threads i kanali društvenih medija u Kini, dolazimo do spomenute sjajne brojke - dodali su.

Talijani objašnjavaju kako se Milan pozicionirao u lovu na nove fanove: 'Ključna riječ je globalizacija. Prije tri godine otvorena je Casa Milan Dubai, središte za sve inicijative i aktivnosti AC Milana na Bliskom istoku. Brend AC Milan vrlo je uspješan u toj regiji. U siječnju je u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji otvorena i Akademija s ciljem stvaranja sportske, obrazovne i društvene vrijednosti.'

Gazzetta ističe da za to najveće zasluge ima Luka Modrić...

- Dolazak Luke Modrića bio je ključan, i na terenu i izvan njega. Na dan objave da je postao igrač kluba Milan je dobio 307 tisuća pratitelja, a u sljedećih 30 dana (14. srpnja – 14. kolovoza) preko 2 milijuna. Među najgledanijim sadržajem sezone je video s TikToka na dan Modrićevog debija, u Kupu protiv Barija. Video je premašio 63 milijuna pregleda i 6 milijuna interakcija. Na Instagramu su najgledanije fotografije s dana njegova predstavljanja u dresu Milana: 2 milijuna interakcija i preko 36 milijuna pregleda - zaključili su.