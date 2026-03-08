Naši Portali
VOĐA ROSSONERA

Luka Modrić napravio je u Milanu nešto što nitko nije, Talijani nisu mogli vjerovati što gledaju

Serie A - AC Milan v Parma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.03.2026.
u 13:45

Najčitaniji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport ističe da impresivno vođenje igre nije jedino vrhunsko što je Modrić donio Milanu, dignuo je klub na globalnoj razini

Hrvatski kapetan Luka Modrić oduševljava navijače Milana i talijansku nogometnu javnost igrama otkako je ljetos došao u rossonere. Najčitaniji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport ističe da impresivno vođenje igre nije jedino vrhunsko što je Modrić donio Milanu, dignuo je klub na globalnoj razini.

- Milan je doživio boom na društvenim mrežama, a Modrić je ključan u tom rastu - naslov je teksta Gazzette.

- AC Milan ima preko 90 milijuna pratitelja na društvenim mrežama: 18 milijuna na Instagramu, 23 milijuna na TikToku, 29 na Facebooku i 8 milijuna na X-u. Kada se tome dodaju WhatsApp, YouTube, Threads i kanali društvenih medija u Kini, dolazimo do spomenute sjajne brojke - dodali su.

Talijani objašnjavaju kako se Milan pozicionirao u lovu na nove fanove: 'Ključna riječ je globalizacija. Prije tri godine otvorena je Casa Milan Dubai, središte za sve inicijative i aktivnosti AC Milana na Bliskom istoku. Brend AC Milan vrlo je uspješan u toj regiji. U siječnju je u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji otvorena i Akademija s ciljem stvaranja sportske, obrazovne i društvene vrijednosti.'

Gazzetta ističe da za to najveće zasluge ima Luka Modrić...

- Dolazak Luke Modrića bio je ključan, i na terenu i izvan njega. Na dan objave da je postao igrač kluba Milan je dobio 307 tisuća pratitelja, a u sljedećih 30 dana (14. srpnja – 14. kolovoza) preko 2 milijuna. Među najgledanijim sadržajem sezone je video s TikToka na dan Modrićevog debija, u Kupu protiv Barija. Video je premašio 63 milijuna pregleda i 6 milijuna interakcija. Na Instagramu su najgledanije fotografije s dana njegova predstavljanja u dresu Milana: 2 milijuna interakcija i preko 36 milijuna pregleda - zaključili su. 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
