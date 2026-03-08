UŽIVO OD 15 Spektakularni derbi na Poljudu: Hajduk lovi zadnju šansu za naslov protiv Dinama

Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Hajduk je uoči derbija u dosta lošem raspoloženju nakon ispadanja od Rijeke na Rujevici u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog kupa, a ukoliko ne slavi protiv Dinama, nalazit će se u teškoj situaciju.
HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić - Šego.
DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez - Mišić, Zajc, Stojković - Bakrar, Vidović, Beljo.
Glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca.
Danas od 15 sati (Maxsport 1) na stadionu u Splitu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa, Hajduk sa sedam bodova zaostatka dočekuje Dinamo
Nekad su Dinamo i Hajduk bili dio velike četvorke bivše države, a otkako je naše samostalne lige, ostali su veliki rivali i predvode veliku četvorku HNL-a, uz Rijeku i Osijek. Nikad se nije ugasila tradicija kad su međusobni susreti Dinama i Hajduka tema, to su uvijek bili i ostali naši najveći derbiji, nikad čak i nije bilo važno tko je na kojoj poziciji na ljestvici, nije ni trenutačna forma igrala posebnu ulogu. Doduše, u tim dosadašnjim susretima brojke su na strani Dinama, veliki derbi igrao se 145 puta, Dinamo je slavio u 68 utakmica, Hajduk u 40, a 37 susreta završilo je remijem.
Kad se izdvoje samo utakmice u našoj ligi, kao što je ova današnja, plavi su i tu dosad bili ukupno bolji, odigrali su 113 utakmica, a maksimirska momčad upisala je 51 pobjedu, Hajduk 19 manje, dok je 30 ligaških susreta završilo bez pobjednika. U Hrvatskom nogometnom kupu igrali su 22 utakmice, Dinamo je bio bolji u njih 13, Hajduk u šest, a triput su remizirali, dok su u superkupu igrali deset puta, uz četiri pobjede plavih i isto toliko remija, dok je Hajduk u borbi za taj pehar slavio dvaput.
'Samo pobjeda vraća Hajduk u igru, sve ostalo značit će kraj! Ne zaboravimo tko će biti najveća opasnost'

– Dinamo je isto imao oscilacije. Od dobrih, do prosječnih i loših izvedbi. Također su imali velika emocionalna pražnjenja. No, u ovom su trenutku u sasvim solidnom stanju. Nije lako bilo uskladiti tu priču, no Dinamo u ovom trenutku kontrolira situaciju u HNL-u. Imaju izbalansiranu momčad, čini mi se da su stvari sjele na svoje mjesto, prevladali su sve nervoze i kritike. Sve je u njihovim rukama. Iako, poraz u derbiju može preokrenuti dosta toga u korist Hajduka
Policija upozorava i na velike prometne gužve, posebno na A1 između Kozjaka i Dugopolja te na brzoj cesti Klis–Solin. Na cesti D1 moguć je poseban režim prometa, pa i privremena zatvaranja dionice
Hajduk mi je najljepša uspomena jer sam s njim osvojio svoj prvi trofej, igrao sam sa sjajnim igračima Buljanom, Peruzovićem, Jerkovićem, Luketinom, Žungulom, Šurjakom..., kaže Kurtela
Ovaj kviz je za predodređen za one najbolje znalce. Koji je trener vodio najviše derbija, tko je dobio najbrzi crveni karton u povijesti hrvatskih derbija, koliko je iznosila najveća pobjeda u povijesti derbija, koliko trenera je vodilo i Hajduk i Dinamo?
I jedan i drugi bili su hit-treneri prošle sezone, i Hajduk i Dinamo obojicu su imali u vidu kad su mijenjali svoje stratege, na kraju su se karte posložile da je García otišao u Split, a Kovačević u Zagreb. Vrlo lako se u nekom raspletu moglo dogoditi da su završili i u obrnutim ulogama pa je njihov rad zanimljivo uspoređivati i iz tog aspekta
Sutra se u Splitu igra novi veliki derbi, za Hajduk i Dinamo ulog je jako velik, plavi mogu pobjedom ogroman korak prema naslovu prvaka, pobjeći Splićanima na zacijelo nedostižnih deset bodova prednosti, a Hajduk pak pobjedom može zadržati nadu da minus od četiri boda može nadoknaditi u posljednjih jedanaest utakmica HNL-a
Lokomotiva je povela u 31. minuti, a strijelac je bio Jordanac Ibrahim Sabra, koji je ove zime u zagrebački klub došao na posudbu. Matej Vuk zabio je pogodak u 74. minuti za konačnih 1-1. Obje su momčadi ostale na svojim dosadašnjim pozicijama. Lokomotiva je sedma, Varaždin peti, a razdvajaju ih četiri boda
Do kobnog trenutka došlo je kada je Mamut, u želji da prvi stigne do lopte, uklizao prema golmanu Lokomotive Posavcu. Pritom je naletio na golmana Lokosa te su obojica ostala ležati na travnjaku