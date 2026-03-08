Naši Portali
Stjepan Meleš
HAJDUK - DINAMO

UŽIVO OD 15 Spektakularni derbi na Poljudu: Hajduk lovi zadnju šansu za naslov protiv Dinama

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
08.03.2026. u 12:56
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
-
DINAMO
SUPERSPORT HNL, 15.00, POLJUD, SPLIT

Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Hajduk je uoči derbija u dosta lošem raspoloženju nakon ispadanja od Rijeke na Rujevici u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog kupa, a ukoliko ne slavi protiv Dinama, nalazit će se u teškoj situaciju. 

OČEKIVANI SASTAVI

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raci, Hrgović - Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić -  Šego.

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez - Mišić, Zajc, Stojković - Bakrar, Vidović, Beljo.

Glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca.

NAJAVA

Danas od 15 sati (Maxsport 1) na stadionu u Splitu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa, Hajduk sa sedam bodova zaostatka dočekuje Dinamo

Nekad su Dinamo i Hajduk bili dio velike četvorke bivše države, a otkako je naše samostalne lige, ostali su veliki rivali i predvode veliku četvorku HNL-a, uz Rijeku i Osijek. Nikad se nije ugasila tradicija kad su međusobni susreti Dinama i Hajduka tema, to su uvijek bili i ostali naši najveći derbiji, nikad čak i nije bilo važno tko je na kojoj poziciji na ljestvici, nije ni trenutačna forma igrala posebnu ulogu. Doduše, u tim dosadašnjim susretima brojke su na strani Dinama, veliki derbi igrao se 145 puta, Dinamo je slavio u 68 utakmica, Hajduk u 40, a 37 susreta završilo je remijem.

Kad se izdvoje samo utakmice u našoj ligi, kao što je ova današnja, plavi su i tu dosad bili ukupno bolji, odigrali su 113 utakmica, a maksimirska momčad upisala je 51 pobjedu, Hajduk 19 manje, dok je 30 ligaških susreta završilo bez pobjednika. U Hrvatskom nogometnom kupu igrali su 22 utakmice, Dinamo je bio bolji u njih 13, Hajduk u šest, a triput su remizirali, dok su u superkupu igrali deset puta, uz četiri pobjede plavih i isto toliko remija, dok je Hajduk u borbi za taj pehar slavio dvaput.

MUSA ZA VEČERNJI

'Samo pobjeda vraća Hajduk u igru, sve ostalo značit će kraj! Ne zaboravimo tko će biti najveća opasnost'

– Dinamo je isto imao oscilacije. Od dobrih, do prosječnih i loših izvedbi. Također su imali velika emocionalna pražnjenja. No, u ovom su trenutku u sasvim solidnom stanju. Nije lako bilo uskladiti tu priču, no Dinamo u ovom trenutku kontrolira situaciju u HNL-u. Imaju izbalansiranu momčad, čini mi se da su stvari sjele na svoje mjesto, prevladali su sve nervoze i kritike. Sve je u njihovim rukama. Iako, poraz u derbiju može preokrenuti dosta toga u korist Hajduka

storyeditor/2026-03-07/PXL_200925_138743464_1_.jpg
Video sadržaj
Dinamo je efikasniji, prima manje golova...

García zasad nije trener za velike utakmice, a Kovačevićev Dinamo ove sezone ima nestvarnu brojku

I jedan i drugi bili su hit-treneri prošle sezone, i Hajduk i Dinamo obojicu su imali u vidu kad su mijenjali svoje stratege, na kraju su se karte posložile da je García otišao u Split, a Kovačević u Zagreb. Vrlo lako se u nekom raspletu moglo dogoditi da su završili i u obrnutim ulogama pa je njihov rad zanimljivo uspoređivati i iz tog aspekta

