VIDEO Vatreni se pripremaju za broncu, novinar iz BiH: 'Nisam siguran da je ova Argentina bolja od one u Rusiji'

Nogometaši hrvatske reprezentacije po prvi put treniraju nakon poraza u polufinalu Svjetskog prvenstva. Sinoć je od vatrenih s 3:0 bolja bila Argentina i tako osigurala svoje mjesto u finalu, a izabranicima Zlatka Dalića preostaje susret za brončanu medalju. Protivnik će biti Francuska ili Maroko, ovisno o tome tko danas pobijedi u drugom polufinalu.

Nisu svi igrači trenirali u kampu Al Ersal 3, ovdje je skupina igrača koja je jučer igrala manje ili nije nastupila protiv Argentinaca. Sutra će se na treningu pojaviti i ostali reprezntativci.

Zlatko Dalić održao je prije toga press-konferenciju na kojoj je komentirao jučerašnje ispadanje i pripremu za susret za treće mjesto. Završio je obraćanje pa otišao, ali se potom neočekivano vratio. Pitali su se o čemu je riječ, je li izbornik spremio kakvo iznenađenje, a Dalić je samo odlučio zahvaliti svim novinarima koji su pratili reprezentaciju tijekom Svjetskog prvenstva.

Još uvijek vlada dosta veliko zanimanje za trening hrvatske reprezentacije, s kojeg se javio naš reporter Tomislav Dasović.

Popričao je s Emirom Delićem, novinarom iz BiH koji radi za Al Jazeeru. Komentirao je Dalića.

- Bio je lijepo raspoložen usprkos svemu onom što se događalo sinoć. Sigurno mu nije lako, a ono što je na mene stvarno ostavilo dojam to je riječ zahvalnosti novinarima koji su pratili repreznetaciju. Na neki način pokazao je da je veliki gospodin, dok mnogi nisu. To nije slučaj s Dalićem - rekao je.

Ponudio je i svoje mišljenje o sinoćnjoj utakmici, dodajući kako su se pobjede vatrenih slavile u susjedstvu.

- Hrvatska je u ovoj utakmici izgorjela od velike želje. Nije to bila Hrvatska na koju smo navikli. Očekivao sam da će biti puno bolja, pogotovo nakon debakla Argentine protiv Saudijske Arabije. Nisam siguran da je ova Argentina bolja od one u Rusiji. Ne znam što se dogodilo. Govor tijela im nije ukazivao na to se planiraju vratiti u utakmicu. Bila je to jedna dobra prillika, no Argentina je u utakmicu ušla s gardom koji je dosad krasio Hrvatsku. No, kao što je rekao izbornik Dalić, utakmica za treće mjesto je jako važna. Nije isto biti treći i četvrti na svijetu. U većini gradova u BiH proslavljale su se pobjede reprezentacije. Hrvatska je naš susjed i susjedima želimo sve najbolje - zaključio je.

