Dalić: U subotu je za nas veliko finale, Modrić će sam odlučiti hoće li ostati

Hrvatska će u subotu u borbu za treće mjesto i broncu nakon što je poražena od Argentine 3:0 sinoć na stadionu Lusail. Iako smo se nadali kako možemo napraviti novi podvig i plasirati se u finale na eventualni revanš s Francuzima, to se ipak neće dogoditi, ali ostaje nam lov na odličje. Izbornik Zlatko Dalić održat će press konferenciju u reprezentativnom kampu u Dohi koja počinje u 15 sati.

- Ja bih još jedanput čestitao Argentini na plasmanu u finalu, a i našim dečkima. Stvarno su dali sve od sebe. U prvih 25 minuta imali smo potpunu kontrolu utakmice i onda je sve presjekao prvi gol i penal koji je dosuđen. Utakmicu smo vodili u svom smjeru. Taj gol odveo ju je u krivom smjeru. Nekoliko povezanih grešaka iz naših kornera. Sve u svemu smo tužni i razočarani, ali moramo se skupiti za utakmicu u subotu i borbu za broncu - rekao je za početak Dalić.

Je li iskusna momčad kao naša morala bolja reagirati?

- Znao sam da je nakon tog gola bilo bitno smiriti se i vratiti u igru. Naša tri-četiri igrača raspravljaju se sa sucem je li ili nije bio korner. Trebalo je sačuvati koncentraciju. Rekao sam da se smirimo da se ne dogodi kontra, ali to se dogodi. Naš drugi gol bio je korner za nas. Dakle, opet potpuna kontrola lopte i posjeda. To je sve normalno i nogometno, ali trebalo je sačuvati koncentraciju bolje i više, pogotovo nakon prvog gola.

Protiv momčadi kao što je Argentina nismo napravili mnogo prekršaja.

- Lopta je bila kod nas u većem dijelu utakmice i onda kad se lopta izgubila bila je agresija, napad protivnika. Mi smo reagirali, mi smo imali posjed.

Hoće li koristiti u subotu neke igrače koji dosad nisu igrali, protiv Sučića i Šutala?

- Za nas je u subotu veliko finale. Utakmica za medalju na Svjetskom prvenstvu. Moramo se pripremiti što bolje možemo. Gvardiol nekoliko dana nije trenirao, ima problem sa stopalima. Broz je osjetio opet malo ložu. Ako nisu svježi, neće igrati. Želimo osvojiti medalju.

Nije puno mijenjao sastav tijekom prvenstva.

- Nijedna reprezentacija nije nikoga odmarala. Mislim da nitko osim Brazila, a drugi svi koristili su 14-15 i išli do kraja - rekao je.

Ukoliko dobijemo Maroko, koliko drugačiju utakmicu očekujemo u odnosu na našu prvu u grupi?

- Maroko se pokazao kao kvalitetna reprezentacija i neće biti lako ni Francuskoj. U prvoj utakmici nijedna ekipa nije htjela izgubiti, a sada će obje htjeti pobijediti (u borbi za treće mjesto, op. a.). Najveće su iznenađenje Svjetskog prvenstva. Vratili su tri-četiri igrača i dobili jedinstvo. Izbacili su Španjolsku i Portugal i dobili respekt. Zaista, svaka čast. O Francuzima ne trebamo puno govoriti. Imaju Mbappea, u dobroj je formi i mislim da je motiviran da ide u finale i osvoji Svjetsko prvenstvo. Sjajna reprezentacija i tko da nam dođe, bit će nam teško.

Hoće li Luka Modrić ostati u reprezentaciji?

- Luka je jučer bio jako razočaran i tužan nakon utakmice. Teško mu je pao poraz. Mislim da je to logično, normalno. Nama je sad koncentracija na utakmici za subotu za treće mjesto. Nismo o tome razgovarali. Ja se iskreno nadam da će Luka još ostati u reprezentaciji. Naravno da će on sam odlučiti.

Kapetan vatrenih dobio je udarac loptom u lice. Hoće li igrati u susretu za treće mjesto?

- Lopta se odbije i pogodi u glavu. Gubiš 3:0 i lopta te pogodi u glavu. Ako se Luka oprosti od reprezentacije, bit će za sve navijače iz cijelog svijeta to velika šteta. Kad Luka pobijedi i kad Luka izgubi, on protivniku čestita i zaista se ponaša kao pravi nogometaš i profesionalac. Meni će biti jako žao i teško ako se na to odluči. Sigurno bi bilo lijepo da ostane - rekao je Dalić.

- Bila je zaista tužna atmosfera nakon utakmice, što je normalno. Izgubiš u polufinalu, tvoj san se ne ostvaruje da igraš finale Svjetskog prvenstva. Moraju biti ponosni što su napravili, ovo je za njih velika stvar. Ne smijemo potonuti i pasti. Zato smo sada napravili trening i regeneraciju. Onaj tko izgubi u polufinalu, obično doživi pad prije utakmice za treće mjesto. Pa da mi igramo za treće mjesto na svijetu, to je fantastično. Da nam je netko prije natjecanja rekao da ćemo igrati za treće mjesto, ja bih to potpisao. Mislim da dečki moraju biti ponosni i ja sam ponosan na njih. Moramo biti realni - napravili smo fantastičnu stvar, više od svih očekivanja.

Massimiliano Irati bio je VAR sudac koji je Pitani u finalu SP-a 2018. rekao da pogleda penal, a jučer se nije oglasio prilikom kaznenog udarca Argentine. Inzistirao je da se ne pogleda.

- Kud će nas nas opet! Šalim se, naravno, ali nisam to znao. Jučer je bilo 50 tisuća Argentinaca. Kome je cilj da Hrvatska igra u finalu?

Ponovno se govori o dočeku za reprezentaciju.

- Mi moramo odraditi svoj posao. Čast nam je da Hrvatska opet živi lijepo i navija za reprezentaciju.

Vatreni igraju sve utakmice u posljednja dva SP-a.

- Puno je ljepše da se vratiš s turnira s pobjedom i sve se ono zaboravi što je bilo prije toga. Nadam se da ćemo smoći energiju da pobijedimo. Tijekom cijelog turnira mi smo igrali na rezultat. Igramo sve utakmice na svjetskim prvenstvima i Irrati nas neće zaustaviti. Baš iritira, baš je Irrati.

Je li se čuo sa Ćirom?

- Nisam. Želim mu da se oporavi. Nadam se da ćemo na isti način završiti natjecanje kao on 1998. - rekao je.

Daliću argentinski izbornik nakon poraza 2018. nije čestitao.

- Otišao sam odmah do klupe izbornika Argentine i čestitao mu. Čestitao sam i Messiju. Nisu odmah otišli s terena. Lijepa gesta. Svatko od nas ima svoje emocije i netko se nosi ovako, netko onako. Ne prihvaćamo sve isto. Najvažnije je ostati ponizan u porazu. Isto kao i kad su nam se Francuzi klanjali. Znači da ipak nešto vrijediš, Hrvatska ipak nešto vrijedi u svijetu nogometa - zaključio je Dalić.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista