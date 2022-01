VIDEO Srbi plesom oduševili Amerikance: "Fantastičan rad nogu, sjajan ritam!"

Aktualni NBA prvaci Milwaukee Bucksi teško su poraženi na svom terenu od Denver Nuggetsa 100:136, a posebno je inspiriran bio Nikola Jokić, možda zbog posebnog dočeka koji mu je priredila srpska zajednica države Wisconsin, kojoj pripada Milwaukee.

Kako bi se iskazalo poštovanje prema svima koji igraju u NBA, ali i koji prate ligu, lideri najjače košarkaške organizacije svijeta uveli su posebne priredbe tijekom poluvremena utakmica, kojima se odaje počast korijenima povećih manjinskih nacija unutar neke od država.

Srpska je zajednica jedna od većih u Wisconsinu, a u goste je dolazio najkorisniji igrač prošle sezone, rodom iz Srbije, pa se iskoristila prilika. Otplesani su tradicionalni plesovi, među kojima i užičko kolo, a Amerikancima je to sve djelovalo egzotično i zabavno.

- Fantastičan rad nogu, sjajan ritam, sve ima smisla - napisala je uz video američka novinarka Katy Winge na Twitteru.

Here it is! The Serbian heritage group performing at half time in Milwaukee. Fantastic footwork here, great rhythm, it all makes sense. pic.twitter.com/YQXI987juj