Pao još jedan odlazak s Maksimira, Dinamo se riješio igrača za kojeg su izdvojili bogatstvo

Zimski prijelazni rok u Maksimiru protiče iznimno burno, a serija odlazaka nastavljena je i posljednjeg dana siječnja. Nakon što su klub već napustili Sandro Kulenović, koji je karijeru nastavio u talijanskom Torinu, te Robert Mudražija, Dinamo se u subotu riješio i igrača čiji se angažman pokazao kao jedan od najvećih promašaja u novijoj povijesti kluba. Španjolski veznjak Gonzalo Villar (27) spakirao je kofere nakon svega pet mjeseci i vratio se u domovinu, točnije u svoj bivši klub Elche, gdje će provesti ostatak sezone na posudbi. Villar u subotu nije ni trenirao s momčadi, već je otputovao u Španjolsku kako bi finalizirao dogovor koji je, čini se, donio olakšanje svim uključenim stranama.

Villarov dolazak u srpnju 2025. godine bio je popraćen velikim očekivanjima. Dinamo je za njegove usluge španjolskoj Granadi isplatio čak tri milijuna eura, što ga je svrstalo na visoko četvrto mjesto najskupljih ulaznih transfera u klupskoj povijesti. Očekivalo se da će igrač s iskustvom iz Rome, gdje ga je vodio i José Mourinho, te s jednim nastupom za španjolsku reprezentaciju, biti istinsko pojačanje i vođa na sredini terena. Umjesto toga, njegov boravak u Zagrebu pretvorio se u gorko razočaranje, kako za klub koji je u njega uložio bogatstvo, tako i za navijače koji od njega nisu vidjeli gotovo ništa. Njegova tržišna vrijednost u međuvremenu se srozala na tek 1,8 milijuna eura, prema podacima Transfermarkta.

Statistika najbolje oslikava koliko je Villar podbacio u plavom dresu. U pet mjeseci provedenih u klubu skupio je svega 358 minuta na terenu, upisavši ukupno jedanaest nastupa u SuperSport HNL-u, i to uglavnom ulazeći s klupe. Njegov konačni učinak zaustavio se na skromnom jednom pogotku i jednoj asistenciji. U Europi je njegova uloga bila još marginalnija, sa simboličnih 26 minuta provedenih na terenu u Europskoj ligi. Bilo je to daleko premalo za igrača takvog pedigrea i cijene, a ubrzo je postalo jasno da za njega u Maksimiru nema dugoročne budućnosti.

Konačni pečat na njegovu sudbinu stavio je, čini se, sukob s klupskim vodstvom, odnosno predsjednikom Zvonimirom Bobanom. Da su odnosi nepovratno narušeni, postalo je jasno nakon Bobanove izjave na Dinamovom članskom danu, kada je bez zadrške komentirao Španjolčevo ponašanje. "Villar je reagirao kao povrijeđena frajla, pi****sto. Odi ravno treneru i reci mu, nemoj mene j**! To nisu primjerene izjave, dobio je 'po lampi' zbog toga, zato nije igrao ni minutu u Puli, disciplina je bitna", poručio je tada Boban. Nakon takvih riječi, bilo je samo pitanje vremena kada će Villar napustiti klub.