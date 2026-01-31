Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUDNICA

VIDEO Trenuci kaosa u Londonu: Sveopća tučnjava zasjenila veliki preokret Chelseaja

Premier League - Chelsea v West Ham United
Foto: David Klein/REUTERS
1/2
Autori: vecernji.hr, Hina
31.01.2026.
u 21:13

Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda

Velikim preokretom u drugom poluvremenu nogometaši Chelseaja na svom su Stamford Bridgeu svladali West Ham United sa 3-2 u susretu 24. kola engleskog prvenstva.

Bowen (7) i Summerville (36) doveli su goste u prednost od 2-0 nakon prvih 45 minuta, ali su Joao Pedro (57), Cucurella (70) i Fernandez (90+2) u nastavku kreirali preokret. U posljednjoj minuti došlo je do ludnice na terenu, igrači West Hama izgubli su živce pa je krenulo naguravanje. Scene pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja sa 20 bodova, pet manje od 17. Nottingham Foresta i šest od 16. Leeds Uniteda.

Na vrhu je Arsenal sa 53 boda, sedam više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville koji su odigrali po susret manje.
Ključne riječi
tučnjava West Ham Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!