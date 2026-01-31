VIDEO Trenuci kaosa u Londonu: Sveopća tučnjava zasjenila veliki preokret Chelseaja

Velikim preokretom u drugom poluvremenu nogometaši Chelseaja na svom su Stamford Bridgeu svladali West Ham United sa 3-2 u susretu 24. kola engleskog prvenstva.

Bowen (7) i Summerville (36) doveli su goste u prednost od 2-0 nakon prvih 45 minuta, ali su Joao Pedro (57), Cucurella (70) i Fernandez (90+2) u nastavku kreirali preokret. U posljednjoj minuti došlo je do ludnice na terenu, igrači West Hama izgubli su živce pa je krenulo naguravanje. Scene pogledajte OVDJE.

Ovom pobjedom Chelsea je skočio na četvrto mjesto sa 40 bodova, dva više uz utakmicu više od petog Manchester Uniteda, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja sa 20 bodova, pet manje od 17. Nottingham Foresta i šest od 16. Leeds Uniteda.

Na vrhu je Arsenal sa 53 boda, sedam više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville koji su odigrali po susret manje.