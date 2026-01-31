Visoka pobjeda lidera: Arsenal napunio mrežu Leedsa i nastavio lov na titulu

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal povećao je svoju prednost pred najbližim pratiteljima Manchester Cityjem i Aston Villom na sedam bodova zahvaljujući uvjerljivoj 4-0 pobjedi na gostovanju kod Leeds Uniteda u susretu 24. kola.

U prvom poluvremenu Arsenal je poveo 2-0 golom Zubimendija (27) i autogolom domaćeg vratara Darlowa (38-ag), a oba pogotka stigla su nakon ubačaja Maduekea, da bi u nastavku Gyokeres (69) i Gabriel Jesus (86) potvrdili pobjedu.

Arsenal sada ima 53 boda, sedam više od Manchester Cityja i Aston Ville koji će svoje susrete ovog kola igrati u nedjelju.

Leeds je 16. sa 26 bodova, šest više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja.