PREMIER LIGA

Visoka pobjeda lidera: Arsenal napunio mrežu Leedsa i nastavio lov na titulu

Premier League - Leeds United v Arsenal
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
31.01.2026.
u 18:29

Arsenal sada ima 53 boda, sedam više od Manchester Cityja i Aston Ville koji će svoje susrete ovog kola igrati u nedjelju

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Arsenal povećao je svoju prednost pred najbližim pratiteljima Manchester Cityjem i Aston Villom na sedam bodova zahvaljujući uvjerljivoj 4-0 pobjedi na gostovanju kod Leeds Uniteda u susretu 24. kola.

U prvom poluvremenu Arsenal je poveo 2-0 golom Zubimendija (27) i autogolom domaćeg vratara Darlowa (38-ag), a oba pogotka stigla su nakon ubačaja Maduekea, da bi u nastavku Gyokeres (69) i Gabriel Jesus (86) potvrdili pobjedu.

Arsenal sada ima 53 boda, sedam više od Manchester Cityja i Aston Ville koji će svoje susrete ovog kola igrati u nedjelju.

Leeds je 16. sa 26 bodova, šest više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja.
