VIDEO Hrvati zabijaju na sve strane! Pogledajte novi pogodak Ante Budimira

Hrvatski napadači nastavljaju s fantastičnim predstavama diljem Europe, a najnoviji u nizu golgetera koji je oduševio nogometnu javnost jest Ante Budimir. U dvoboju 22. kola španjolske La Lige na stadionu El Sadar u Pamploni, Osasuna je ugostila favorizirani Villarreal, a upravo je hrvatski centarfor bio taj koji je donio ključnu prevagu. Igrala se sudačka nadoknada prvog poluvremena kada je Budimir još jednom pokazao svoj instinkt "killera" u kaznenom prostoru. Preciznim udarcem matirao je suparničkog vratara i postavio rezultat na 2:1, čime je svojoj momčadi osigurao neizmjerno važno vodstvo pred odlazak na odmor. Njegov pogodak bio je psihološki udarac za goste, koji su se nadali neriješenom rezultatu nakon prvih 45 minuta, ali Budimir je imao druge planove. GOL POGLEDAJTE OVDJE.

Ovaj pogodak nije bio slučajan bljesak, već potvrda izvanredne forme u kojoj se Budimir nalazi. Bio je to njegov jubilarni deseti prvenstveni gol u sezoni 2025./26., a njime je nastavio impresivan niz postizanja pogodaka u tri uzastopne utakmice najvišeg ranga španjolskog nogometa. Prije nego što je zatresao mrežu Villarreala, bio je strijelac u pobjedama protiv Rayo Vallecana (3:1) i Real Ovieda (3:2), čime je potvrdio da je trenutačno jedan od najopasnijih napadača u ligi. Njegova sposobnost da bude na pravom mjestu u pravo vrijeme te mirnoća u završnici čine ga konstantnom prijetnjom za svaku obranu s kojom se njegova momčad suoči.

Status koji Ante Budimir uživa u Osasuni odavno je prešao granice običnog igrača. On je istinska legenda kluba i najbolji strijelac u povijesti Osasune u La Ligi, prestigavši još u ožujku 2025. godine rekord Sabina Andoneguija star više od pola stoljeća. Nakon što je prošle sezone postavio osobni rekord s nevjerojatnim 21 pogotkom, nastavlja biti apsolutno ključna figura momčadi iz Pamplone. Njegovi golovi nisu samo statistika; oni su temelj na kojem Osasuna gradi svoje ambicije u borbi za gornji dio prvenstvene ljestvice, a svaki njegov nastup ispunjen je očekivanjem navijača koji u njemu vide svog vođu.

Budimirov gol stiže u razdoblju kada i drugi hrvatski napadači briljiraju, potvrđujući tezu da "Hrvati zabijaju na sve strane". U siječnju su odlične nastupe bilježili i Andrej Kramarić te druge mlađe nade u ligama petice, što donosi optimizam uoči nadolazećih reprezentativnih akcija.