Eintracht i dalje bez pobjede, Mainz preokrenuo i slavio u Leipzigu

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić trebao je samo tri minute za postizanje dva pogotka u završnici prvog poluvremena dvoboja Hoffenheima i Union Berlina, u kojem je Hoffenheim slavio s 3-1. Najbolji strijelac Hoffenheima s osam pogodaka je prvi gol postigao u 42. minuti iz kaznenog udarca, a tri minute poslije je nakon ubačaja Bazoumane Tourea preciznim udarcem glavom svladao gostujućeg vratara Frederika Ronnowa. U 47. minuti je Hoffenheim došao i do trećeg pogotka, kad je nespretni branič gostiju Diogo Leite skrenuo loptu u svoju mrežu. Union je golom Ranija Khedire (68) uspio samo ublažiti poraz. Kramarić je igrao do 83. minute, a Josip Juranović zbog ozljede nije bio u sastavu momčadi iz Berlina. Hoffenheim je s 42 boda na 3. mjestu i bodovno izjednačen s drugoplasiranom Borussijom Dortmund koja ima utakmicu manje. Obje momčadi za vodećim Bayernom zaostaju osam bodova. Union Berlin je na devetoj poziciji s 24 boda.

Eintracht je nastavio niz bez pobjede. U posljednjih šest bundesligaških utakmica momčad iz Frankfurta je doživjela tri poraza i triput osvojila samo bod. Na Deutsche Bank Parku se u subotu osladio Bayer i slavio s 3-1. Arthur (26), Malik Tillman (33) i Aleix Garcia (90+3) su bili strijelci za goste, a Robin Koch (50) je postigao jedini pogodak za Eintracht koji je od 70. minute ostao s desetoricom igrača, nakon što je Ellys Skhiri u razamku od jedne minute dobio dva žuta kartona. Bayer je na šestoj poziciji s 35 bodova, a Eintracht je s 27 bodova na osmom mjestu.

Augsburg je pred svojim navijačima svladao St. Pauli s 2-1, a za drugu uzastopnu pobjedu najzaslužniji je austrijski reprezentativac Michael Gregoritsch. Gosti su poveli golom Sinanija iz kaznenog udarca u 32. minuti, a preokret je donio Gregoritsch golovima u 41. i 59. minuti. On je u zimskom prijelaznom roku došao u Augsburg iz danskog Brondbyja, a ovo su mu prvi pogoci za novu momčad. Augsburg je pobjedom došao do 22 boda i skočio na 11. mjesto. St. Pauli je s 14 bodova predzadnji, s bodom više od Heidenheima koji je na dnu ljestvice

Mainz je preokretom došao do pobjede 2-1 u Leipzigu. Domaća momčad je povela u 40. minuti golom Danca Conrada Hardera. Gosti su izjednačili duboko u nadoknadi u prvom poluvremenu, iz neopravdano dosuđenog kaznenog udarca, a realizator je bio Nadiem Amiri (45+5). Pobjednički pogodak za Mainz postigao je Silas u 49. minuti. Mainz se s 18 bodova maknuo iz zone ispadanja, a RB Leipzig je s 36 bodova četvrti.

Werder je pred svojim navijačima u završnici dvoboja izvukao bod odigravši 1-1 protiv Borussije Moenchengladbach. Gosti su od 61. minute bili u prednosti, a strijelac je bio Haris Tabaković. Pogodak za konačnih 1-1 postigao je Keke Topp u četvrtoj minuti dodatka. Wedrer je s 19 bodova na 14. mjestu, a Borussia Moenchengladbach ima 21 bod i nalazi se dva mjesta više.