Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUNDESLIGA

Eintracht i dalje bez pobjede, Mainz preokrenuo i slavio u Leipzigu

Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
31.01.2026.
u 17:56

Augsburg je pred svojim navijačima svladao St. Pauli s 2-1, a za drugu uzastopnu pobjedu najzaslužniji je austrijski reprezentativac Michael Gregoritsch

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić trebao je samo tri minute za postizanje dva pogotka u završnici prvog poluvremena dvoboja Hoffenheima i Union Berlina, u kojem je Hoffenheim slavio s 3-1. Najbolji strijelac Hoffenheima s osam pogodaka je prvi gol postigao u 42. minuti iz kaznenog udarca, a tri minute poslije je nakon ubačaja Bazoumane Tourea preciznim udarcem glavom svladao gostujućeg vratara Frederika Ronnowa. U 47. minuti je Hoffenheim došao i do trećeg pogotka, kad je nespretni branič gostiju Diogo Leite skrenuo loptu u svoju mrežu. Union je golom Ranija Khedire (68) uspio samo ublažiti poraz. Kramarić je igrao do 83. minute, a Josip Juranović zbog ozljede nije bio u sastavu momčadi iz Berlina. Hoffenheim je s 42 boda na 3. mjestu i bodovno izjednačen s drugoplasiranom Borussijom Dortmund koja ima utakmicu manje. Obje momčadi za vodećim Bayernom zaostaju osam bodova. Union Berlin je na devetoj poziciji s 24 boda. 

Eintracht je nastavio niz bez pobjede. U posljednjih šest bundesligaških utakmica momčad iz Frankfurta je doživjela tri poraza i triput osvojila samo bod. Na Deutsche Bank Parku se u subotu osladio Bayer i slavio s 3-1. Arthur (26), Malik Tillman (33) i Aleix Garcia (90+3) su bili strijelci za goste, a Robin Koch (50) je postigao jedini pogodak za Eintracht koji je od 70. minute ostao s desetoricom igrača, nakon što je Ellys Skhiri u razamku od jedne minute dobio dva žuta kartona. Bayer je na šestoj poziciji s 35 bodova, a Eintracht je s 27 bodova na osmom mjestu.

Augsburg je pred svojim navijačima svladao St. Pauli s 2-1, a za drugu uzastopnu pobjedu najzaslužniji je austrijski reprezentativac Michael Gregoritsch. Gosti su poveli golom Sinanija iz kaznenog udarca u 32. minuti, a preokret je donio Gregoritsch golovima u 41. i 59. minuti. On je u zimskom prijelaznom roku došao u Augsburg iz danskog Brondbyja, a ovo su mu prvi pogoci za novu momčad. Augsburg je pobjedom došao do 22 boda i skočio na 11. mjesto. St. Pauli je s 14 bodova predzadnji, s bodom više od Heidenheima koji je na dnu ljestvice

Mainz je preokretom došao do pobjede 2-1 u Leipzigu. Domaća momčad je povela u 40. minuti golom Danca Conrada Hardera. Gosti su izjednačili duboko u nadoknadi u prvom poluvremenu, iz neopravdano dosuđenog kaznenog udarca, a realizator je bio Nadiem Amiri (45+5). Pobjednički pogodak za Mainz postigao je Silas u 49. minuti. Mainz se s 18 bodova maknuo iz zone ispadanja, a RB Leipzig je s 36 bodova četvrti.

Werder je pred svojim navijačima u završnici dvoboja izvukao bod odigravši 1-1 protiv Borussije Moenchengladbach. Gosti su od 61. minute bili u prednosti, a strijelac je bio Haris Tabaković. Pogodak za konačnih 1-1 postigao je Keke Topp u četvrtoj minuti dodatka. Wedrer je s 19 bodova na 14. mjestu, a Borussia Moenchengladbach ima 21 bod i nalazi se dva mjesta više.
Ključne riječi
Andrej Kramarić Hoffenheim Bundesliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!