NEZAUSTAVLJIV JE

VIDEO Kako igra Andrej Kramarić! Pogledajte show vatrenog, zabio dva gola u tri minute

R4983 Oliver Zimmermann
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 16:36

Andrej Kramarić, legendarni hrvatski napadač, još je jednom pokazao zašto je jedan od najboljih strijelaca Bundeslige. U utakmici 20. kola protiv Union Berlina, 34-godišnji Vatreni je u samoj završnici prvog poluvremena postigao dva pogotka i praktički sam riješio pitanje pobjednika

Hoffenheim je na svojoj PreZero Areni dočekao Union Berlin u utakmici u kojoj su tražili nastavak sjajnog niza i potvrdu mjesta u samom vrhu ljestvice. Dugo se lomio otpor gostiju, a onda je na scenu stupio hrvatski velemajstor. Igrala se 42. minuta kada je Querfeld skrivio jedanaesterac, a odgovornost je, kao i uvijek, preuzeo Kramarić. Hladnokrvno je poslao loptu u jednu, a vratara u drugu stranu za vodstvo od 1:0. Dok su se gosti iz Berlina još oporavljali od šoka, uslijedio je novi udarac. Samo tri minute kasnije, nakon ubačaja s lijevog krila, Kramarić se sjajno pozicionirao i preciznim udarcem glavom s otprilike osam metara udvostručio prednost svoje momčadi. Golove možete pogledati ovdje

S ova dva pogotka, Andrej je stigao do brojke od osam golova u aktualnoj sezoni Bundeslige, potvrdivši fantastičnu formu u kojoj se nalazi. Podsjetimo, u prošlom je kolu asistirao u gostujućoj pobjedi protiv Werdera, a prije samo dva i pol tjedna upisao je i nevjerojatan hat-trick protiv Borussije Mönchengladbach. Njegova konstantnost i ubojitost pred golom čine ga ključnim igračem Hoffenheima, koji pod njegovim vodstvom juriša prema plasmanu u Ligu prvaka. Igrajući na poziciji ofenzivnog veznog, Kramarić maksimalno koristi svoju kreativnost i osjećaj za prostor, što ga čini nezaustavljivim za protivničke obrane.

Čini se kako je Union Berlin jedna od Kramarićevih omiljenih "žrtava", jer ovo nije prvi put da im je presudio s dva gola. Sličan je podvig izveo i u svibnju 2023. godine u pobjedi 4:2, čime je potvrdio status njihovog "krvnika". U 35. godini života, Kramarić ne pokazuje znakove usporavanja. Nedavno je, u prosincu prošle godine, proslavio veliki jubilej od 300 nastupa u Bundesligi za Hoffenheim, čiji je ujedno i najbolji strijelac u povijesti. Njegov utjecaj na momčad je nemjerljiv, a "show vatrenog", kako su njegov nastup opisali njemački mediji, samo je još jedan dokaz njegove vječne klase.
Ključne riječi
Bundesliga Hoffenheim Andrej Kramarić

