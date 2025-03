VIDEO Strepnja u Francuskoj uoči polaska za Split, hoće li Mbappe uopće zaigrati na Poljudu?

Kylian Mbappé, zvijezda madridskog Reala, pridružio se francuskoj reprezentaciji u nacionalnom kampu u Clairefontaineu uoči nadolazećih utakmica s Hrvatskom u četvrtfinalu Lige nacija. Pojavio se vidno umoran, a čak ga je u jednom trenutku izbornik Didier Deschamps pitao je li umoran. Kazao je "malo". Njegov povratak u nacionalni dres uslijedio je nakon razdoblja nejasnoća i kontroverzi, obilježenog navodnim nesuglasicama s izbornikom Didierom Deschampsom i iscrpljujućim rasporedom utakmica. Mbappéova odsutnost s reprezentativnih okupljanja u listopadu i studenom prošle godine izazvala je brojne spekulacije. Iako je izbornik Deschamps odbijao iznositi detalje, navodeći da se ne radi o "nesportskim" razlozima, u medijima su se pojavile glasine o neslaganju između njega i Mbappéa. Sam Mbappé je u intervjuu za Le Parisien potvrdio postojanje nesuglasica, ali je naglasio svoj neupitan respekt prema Deschampsu, svom jedinom izborniku u reprezentaciji.

"Ako je postojao razdor, ne bih se javljao na njegove pozive. Svi me znaju – ako s nekim imam razdor, ne ostajem u kontaktu. Ne znam se pretvarati. To ne znači da u vezi nikad nema nesuglasica. Čak i ako ih ja ne želim, ipak ih ima," izjavio je Mbappé. Dodao je: "Uvijek sam imao poštovanje i zahvalnost prema izborniku i nikada neću izgubiti to poštovanje. To nisu tajne, već nesuglasice o kojima ljudi ne trebaju znati."

U intervjuu za Clique TV, Mbappé je otkrio da je u rujnu zatražio od Deschampsa da ga ne poziva u reprezentaciju jer se nije osjećao dobro, budući da je imao premalo odmora. Deschamps je, međutim, inzistirao na njegovom dolasku, što je, prema Mbappéovim riječima, "dobro prošlo". Osim unutarnjih dinamika u reprezentaciji, Mbappéov umor postao je javna tema. Nakon naporne utakmice Lige prvaka protiv Atlético Madrida, u kojoj je Real Madrid igrao produžetke, Mbappé je postigao dva gola u pobjedi protiv Villarreala samo 66 sati kasnije. "Mrtav sam!", izjavio je nakon utakmice, izražavajući frustraciju zbog zgusnutog rasporeda. "Bilo je vrlo teško, igrati dvije takve utakmice, s tako malo odmora, previše je", priznao je. "Svi su vidjeli što se dogodilo protiv Atlética, igrali smo s puno emocija... i onda, za dva dana, moraš se vratiti na teren. Komplicirano je." Real Madrid je najavio da će uložiti službenu žalbu FIFA-i i relevantnim institucijama kako bi se osigurao minimalni period odmora između utakmica. Klub je jasno poručio: "Nećemo ponovno igrati bez najmanje 72 sata odmora."

Didier Deschamps je potvrdio da će se povući s mjesta izbornika nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. Mbappé je, komentirajući ovu odluku, izjavio da mu Deschamps ništa nije povjerio i da je to njegova osobna odluka. U vezi s potencijalnim nasljednikom, najčešće spominjanim imenom Zinedinea Zidanea, Mbappé se suzdržao od komentara, naglašavajući da je to odluka predsjednika Francuskog nogometnog saveza, Philippea Dialloa.

"Ne znam tko će ga naslijediti. Znam na koga mislite, ali neću govoriti o njemu jer to nije moja uloga. Postoji predsjednik Saveza, i on je taj koji će donijeti tu odluku", rekao je Mbappé. Ipak, na pitanje bi li Zidane bio najbolji izbor, Mbappé je uzviknuo: "To je Zinedine Zidane!"

Unatoč svim izazovima, Mbappé ostaje ključni igrač francuske reprezentacije, a Deschamps je potvrdio da će zadržati kapetansku traku. Pred Francuskom su novi izazovi, a ostaje za vidjeti kako će se Mbappé nositi s umorom i pritiskom, te kako će se reprezentacija prilagoditi na potencijalnu promjenu na izborničkoj poziciji u budućnosti.