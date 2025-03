Zlatko Dalić: Fruk je najbolji igrač lige, a poštujem Livajinu odluku da ne igra za Hrvatsku

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u četvrtak od 20.45 sati na poljudskom stadionu u Splitu čeka prvi dvoboj četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske. Prva je to utakmica koju će brončani sa zadnjeg SP-a u Kataru odigrati u 2025. godini. Nakon dobrih nastupa na jesen i prolaska skupine, Hrvatska sada cilja ponoviti uspjeh otprije dvije godine kada su igrali finale ovoga natjecanja protiv Španjolske u Rotterdamu. U tom ciklusu nije bilo četvrtfinalnih ogleda, već su pobjednici skupina išli izravno na završni turnir. Sada je Hrvatska drugim mjestom u skupini izborila četvrtfinale, a ždrijeb joj je donio najtežeg mogućeg suparnika.

Zlatko Dalić prošlog je ponedjeljka objavio popis reprezentativaca na koje računa za ovu akciju. On je tek neznatno izmijenjen u odnosu na jesenske akcije, a na njemu se po prvi puta nalaze Toni Fruk i Franjo Ivanović. Sadašnji i donedavni ofenzivci Rijeke svojim su partijama u zadnje vrijeme zadobili izbornikovo povjerenje. Ostaje za vidjeti hoće li u teškim utakmicama na Poljudu i Stade de Franceu (nedjelja, 20.45 sati) upisati svoje debitantske nastupe za vatrene.

Izbornik Dalić izašao je pred novinare u Splitu te najavio susret.

- Čekaju nas dvije zahtjevne utakmice i veliki izazov protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Naš cilj je jasan, želimo biti konkurentni, odigrati kvalitetno i izboriti plasman na Final Four. Francuska ima iznimno snažnu momčad, a ovo će biti već šesti susret protiv njih otkako sam preuzeo reprezentaciju. Optimističan sam i vjerujem da možemo biti ravnopravni. Obje momčadi suočavaju se s problemom kratkog vremena za pripremu, danas nam je okupljanje i očekujem da svi budu na raspolaganju. Nažalost, Luka Sučić je otpao s popisa, što je veliki gubitak za nas. Sutrašnji trening iskoristit ćemo za završne pripreme jer vremena više nema. Vjerujem u snažnu podršku s tribina i dobru igru hrvatske reprezentacije - rekao je Dalić na početku.

Hoće li možda aktivirati pretpoziv?

- Ostaje ovako, imamo 20 igrača i tri vratara. Reagirat ćemo ako netko dođe s problemom.

Fruk i Ivanović?

- Uvijek sam naglašavao da je teško izboriti mjesto u reprezentaciji. Ivanović i Fruk imaju kontinuitet igara, Ivanović odlično igra u Belgiji, dok je Fruk najbolji igrač Rijeke i hrvatske lige. Obojica su zaslužila ovaj poziv. Svjestan sam da im je ovo veliki iskorak i izazov, ali ovdje su da pomognu momčadi. Ivanović može igrati na više pozicija u napadu: u špici, polulijevo i poludesno. Podsjeća na Olića i Mandžukića, ima brzinu i agresiju. Fruk se najbolje snalazi na poziciji polušpice, ali može igrati i u špici. Izrazit je znalac i sigurno će nam biti od koristi.

Kakva je situacija s vratarima?

- Prvi put imamo problem na vratarskoj poziciji. Livaković neko vrijeme nije branio, Kotarski i Labrović također, jedino Ivušić ima kontinuitet nastupa. Ipak, vjerujem u Livakovića. Problem je što naši vratari trenutno nemaju dovoljno minutaže.

Ivan Perišić?

- Nikada nisam sumnjao u Perišića, što sam pokazao već prije četiri mjeseca kada smo ga pozvali unatoč brojnim polemikama. Vjerujem da mu je i reprezentacija dala dodatnu snagu. On je jedan od najboljih igrača u mom mandatu i zaslužuje svaku podršku i pohvalu. S 36 godina ovako trenirati, raditi i vratiti se na ovaj način mogu samo vrhunski profesionalci poput njega. U posljednje vrijeme kod nas je igrao na desnom beku, no sada će biti bliže napadu, gdje može još više doprinijeti - rekao je Dalić i dodao da kao desnog beka može koristiti Juranovića i Stanišića ili Jakića te da će Perišić neće to igrati.

Razgovor s Markom Livajom?

- Znate da ne volim previše komentirati i miješati se u druge stvari. Marko Livaja svojim igrama, golovima i asistencijama za Hajduk zaslužio je poziv u reprezentaciju i imao je svoje mjesto u momčadi. To sam mu i rekao, ali poštujem njegovu odluku. Žao mi je, ali sa svoje strane učinio sam sve što sam mogao. Odluku poštujem, a naš fokus sada je na utakmici protiv Francuske.

Kakvu atmosferu očekuje?

- Imamo lijepu atmosferu gdje god da dođemo. U Splitu imamo lijepe uspomene, ovdje može biti najviše gledatelja i očekujemo veliku podršku.

Ante Budimir?

- Postao je legenda kao stranac u Osasuni. Pogledajte listu strijelaca - Mbappe, Lewandowski pa Budimir. Velika stvar za njega i hrvatski nogomet. Jedno vrijeme sam ga izostavljao jer sam htio dati priliku mlađima, ali on se izborio za svoje mjesto.