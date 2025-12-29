Hrvatski reprezentativac dobio poruku navijača koju će pamtiti cijeli život: 'Hvala vam'

Na stadionu Gewiss u Bergamu gostovao je ove nedjelje moćni Inter. Iako je Atalanta na kraju poražena minimalnim rezultatom 0:1, pogodak Lautara Martíneza ostao je u sjeni trenutka koji je nadilazio sport. Na tribinama se, naime, pojavio transparent s jednostavnom, ali nevjerojatno snažnom porukom: "Naprijed Mario. Tvoj grad je s tobom." Riječi su to koje su bile upućene hrvatskom reprezentativcu Mariju Pašaliću, kao izraz najdublje sućuti i podrške nakon što je deset dana ranije doživio nenadoknadiv obiteljski gubitak.

Mario Pašalić i njegova obitelj doživjeli su težak trenutak 18. prosinca, kada je u noći iznenada preminuo njegov otac Ivan Pašalić. U 63. godini života napustio ih je čovjek koji je bio Marijev najveći oslonac i vjetar u leđa od samih početaka njegove karijere. Vijest o smrti potresla je i nogometni klub Atalanta, koji je odmah službeno izrazio sućut, a u znak poštovanja i žalosti otkazana je i planirana klupska božićna večera. Posljednji ispraćaj Ivana Pašalića održan je u Kaštel Gomilici, gdje su se od njega oprostili obitelj, prijatelji i brojni članovi nogometne zajednice.

Iako proživljava najteže dane, Mario je smogao snage zahvaliti se onima koji su mislili na njega. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju dirljivog transparenta s tribina i kratko napisao: "Hvala Bergamu." Njegova objava izazvala je lavinu reakcija, a u komentarima su mu podršku, uz brojne navijače, iskazali i suigrač iz reprezentacije Ivan Perišić te mnoge navijačke stranice kluba. Koliko mu je otac značio, Pašalić je i sam jednom prilikom najbolje opisao: "Čovjek koji je uvijek vjerovao u mene i jedan od najvećih razloga zbog kojih sam do sada ostvario sve uspjehe."

Ivan Pašalić i sam je bio amaterski nogometaš te veliki zaljubljenik u sport, a ljubav prema Hajduku prenio je i na sina. Bio je redovit gost na utakmicama Atalante i vjerni pratitelj hrvatske reprezentacije, cijenjen i poštovan u nogometnim krugovima, pa tako i među čelnicima kluba iz Bergama. Njegova podrška bila je tiha, ali postojana i ključna za Marijev razvoj u vrhunskog igrača, legendu Atalante i jednog od najvažnijih igrača vatrenih.