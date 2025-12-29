Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
AFRIČKI KUP NACIJA

Maroko i Mali izborili osminu finala, grupna faza ušla u samu završnicu

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group A - Zambia v Morocco
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
29.12.2025.
u 23:00

Nogometaši Maroka osvojili su prvo mjesto u skupini A afričkog Kupa nacija nakon što su u susretu 3. kola u Rabatu pobijedili Zambiju sa 3-0

Domaćin afričkog prvenstva je poveo u devetoj minuti golom Ayouba El Kaabija, da bi u 27. minuti Brahim Diaz povcećao prednost. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je El Kaabi u 50. minuti svojim drugim golom na utakmici.

Bio je to jedan od ljepših golova na ovom prvenstvu. Azzedine Ounahi je ubacio, a napadač grčkog Olympiakosa zabio škaricama, svojim drugim na turniru nakon što je škaricama pogodio i u prvom kolu protiv Komora. U drugom susretu Komori i Mali su odigrali 0-0, što je Maliju bilo dovoljno za drugo mjesto u skupini i prolaz u osminu finala. Mali je od 88. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Amadou Haidara.

U ponedjeljak su odigrani i susretu trećeg kola u B skupini. Egipat je i prije zadnjeg kola imao osiguran prolaz, a prvo mjesto u skupini potvrdio je odigravši u zadnjem kolu 0-0 protiv Angole. U drugom susretu je bilo daleko zanimljivije. U izravnom okršaju za prolaz Južna Afrika je pobijedila Zimbabve sa 3-2. Tshepang Moremi je doveo "Bafana Bafanu" u vodstvo u sedmoj minuti, no Zimbabve je izjednačio u 19. minuti golom Jethra Maswanhisea. Lyle Foster je u 50. minuti ponovo doveo Južnu Afriku do nove prednosti, ali je Aubrey Modiba u 73. minuti zatresao vlastitu mrežu vrativši sve na početak. Ipak, Oswin Appollis je u 82. minuti donio pobjedu južnoafričkoj vrsti.

Egipat je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, dalje ide i Južna Afrika sa šest bodova, dok se Angola na trećem mjestu s dva boda nada kako bi se mogla "ugurati" među četiri najbolje trećeplasirane ekipe koje će proći u osminu finala. Zimbabve je posljednji s jednim bodom.

U utorak su na rasporedu susreti trećeg kola u skupinama C (Uganda - Nigerija, Tanzanija - Tunis) i D (Benin - Senegal, Bocvana - DR Kongo)
Ključne riječi
Kup nacija mali Maroko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!