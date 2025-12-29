Maroko i Mali izborili osminu finala, grupna faza ušla u samu završnicu

Domaćin afričkog prvenstva je poveo u devetoj minuti golom Ayouba El Kaabija, da bi u 27. minuti Brahim Diaz povcećao prednost. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je El Kaabi u 50. minuti svojim drugim golom na utakmici.

Bio je to jedan od ljepših golova na ovom prvenstvu. Azzedine Ounahi je ubacio, a napadač grčkog Olympiakosa zabio škaricama, svojim drugim na turniru nakon što je škaricama pogodio i u prvom kolu protiv Komora. U drugom susretu Komori i Mali su odigrali 0-0, što je Maliju bilo dovoljno za drugo mjesto u skupini i prolaz u osminu finala. Mali je od 88. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Amadou Haidara.

U ponedjeljak su odigrani i susretu trećeg kola u B skupini. Egipat je i prije zadnjeg kola imao osiguran prolaz, a prvo mjesto u skupini potvrdio je odigravši u zadnjem kolu 0-0 protiv Angole. U drugom susretu je bilo daleko zanimljivije. U izravnom okršaju za prolaz Južna Afrika je pobijedila Zimbabve sa 3-2. Tshepang Moremi je doveo "Bafana Bafanu" u vodstvo u sedmoj minuti, no Zimbabve je izjednačio u 19. minuti golom Jethra Maswanhisea. Lyle Foster je u 50. minuti ponovo doveo Južnu Afriku do nove prednosti, ali je Aubrey Modiba u 73. minuti zatresao vlastitu mrežu vrativši sve na početak. Ipak, Oswin Appollis je u 82. minuti donio pobjedu južnoafričkoj vrsti.

Egipat je osvojio prvo mjesto u skupini sa sedam bodova, dalje ide i Južna Afrika sa šest bodova, dok se Angola na trećem mjestu s dva boda nada kako bi se mogla "ugurati" među četiri najbolje trećeplasirane ekipe koje će proći u osminu finala. Zimbabve je posljednji s jednim bodom.

U utorak su na rasporedu susreti trećeg kola u skupinama C (Uganda - Nigerija, Tanzanija - Tunis) i D (Benin - Senegal, Bocvana - DR Kongo)