Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Nepoznati detalji

Legendarni Pele odbio je piti hrvatsku rakiju, ali obožavao je jednu hrvatsku pjesmu. Evo i koju
Autor
Karlo Ledinski
29.12.2025.
u 19:49

Dvojica Hrvata imala su i čast dijeliti svlačionicu s velikanom Peléom, suigrači u Cosmosu bili su mu Mostarac Jadranko Topić i Zadranin Mirko Liverić. Topić se za Večernji list prisjetio brojnih anegdota s Brazilcem

Na današnji dan prije tri godine, 29. prosinca 2022., umro je jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Brazilac Pele. Imao je 82 godine. Pelé je u svojoj nogometnoj karijeri često imao doticaja i s Hrvatima. Zanimljivo, čak je triput igrao protiv zagrebačkog Dinama, a nijednom nije pobijedio! Sva tri puta završavalo je remijem. Dvojica Hrvata imala su i čast dijeliti svlačionicu s velikanom Peléom, suigrači u Cosmosu bili su mu Mostarac Jadranko Topić i Zadranin Mirko Liverić. Topić se i danas jako dobro sjeća prvog susreta s Peléom 1977. godine u svlačionici Cosmosa. Legendarnog Brazilca opisuje kao skromnog, normalnog čovjeka.

– Kad sam ga prvi put ugledao, kao da sam Boga vidio. Jer on je to i bio, nogometni bog. Mislio sam da će se ponašati kao nedodirljivi izvanzemaljac, a on je bio potpuno normalan tip. Baš je bio dobričina, uvijek se volio s nama šaliti, uvijek je pjevušio, često je svirao i gitaru. Imao je i smisla za humor, sjećam se kada smo jednom stajali u mraku u tunelu na stadionu, a on je aludirajući na boju svoje kože ispalio: “Pa gdje je Pelé, ne vidim ga u mraku?!” – prisjetio se Topić pa nastavio:

– Bio je prije svega veliki, veliki profesionalac, niti je pušio niti je pio. Jednom mu ja, varajući ga da je koktel, ulio ove naše rakije, a on skoro poludio, ha-ha.

Igrajući za Cosmos, Pelé je naučio pjevati jednu megapopularnu Runjićevu, odnosno Oliverovu pjesmu.

– U klubu je igrao i Vito Dimitrijević iz Surdulice, bivši igrač niškog Radničkog. Imao je glas da je to bila divota. Ja bih mu držao melodiju, a on bi pjevao kao slavuj. I tako smo jednom u klupskom autobusu nas dvojica počela pjevušiti Skalinadu. Kad ono, ubrzo nam se priključio i Pelé, rukama je počeo lupati po staklu u ritmu našeg pjevušenja. A ubrzo je i cijela momčad počela pjevušiti u ritmu. Od tog trenutka Skalinada je postala himna Cosmosa. Pjevala se u svlačionici, autobusu, ali i puštala s razglasa na stadionu.

Svlačionicu s Topićem nije dijelio samo Pelé, već i legendarni talijanski napadač Giorgio Chinaglia, ali i ponajbolji branič svijeta svih vremena Franz Beckenbauer.
– Švabo kao Švabo, najčešće je bio ozbiljan, ali veseljaci Dimitrijević i ja uspjeli smo ga smekšati pa je na kraju i on pjevušio Skalinadu – otkriva Topić te dodaje:
– Pelé je na kraju Skalinadu znao napamet, pjevušio je: “Tu se penje, tu se pada, to je sudba, to je nada, skalinada” – prepričao nam je Topić, koji je igrao i na oproštaju Peléa od Cosmosa, na stadionu Giantsa u New Yorku 1977. godine.

– Kako je to bila Peléova oproštajna sezona, tako smo nastupali doslovno diljem svijeta, od Venezuele do Japana i Kine. A na koncu smo, nakon njegove zadnje utakmice, 29. kolovoza 1977., kad je jedno poluvrijeme igrao za Cosmos, a drugo za svoj Santos, na večeri u hotelu Plaza svi dobili šampionski smaragdni prsten, na kojemu su s unutarnje strane ugravirani datum i Peléov potpis. Čuvam taj prsten i danas, a nema tog novca za koji bih ga prodao. Kad jednog dana odem na drugi svijet, dobit će ga moj unuk – kaže Topić.

Bili smo kao Beatlesi, nogometna revolucija 

Ono što su Beatlesi 60-ih bili u svjetskoj glazbi, to je nogometni klub Cosmos 70-ih bio na zelenim travnjacima u SAD-u. Revolucionaran. Klub predvođen legendama Peléom i Beckenbauerom doveo je šou, spektakl na nogometne terene SAD-a, punio je stadione, a na utakmice su dolazile najveće svjetske glazbene i glumačke zvijezde poput Jacka Nicholsona, Micka Jaggera, Roberta Redforda...

– Cosmos je početkom 70-ih osnovao bogataš Jeff Ross, vlasnik Time Warnera. Imao je revolucionarnu ideju popularizacije nogometa u SAD-u, a znao je da to može samo dovede li najboljeg – Peléa. Bio je to pun pogodak, jer Pelé je zaludio mase, na svakoj utakmici bilo je 45.000 navijača. Cosmos, a i ja s njim, bio je začetnik nogometnog buma u SAD-u, koji traje i danas. – Ma Cosmos je tada bio čudo, redovito su nam u svlačionicu dolazili Robert Redford, Mick Jagger i Jack Nicholson, pa čak i Muhammad Ali. A s tim zvijezdama mi igrači Cosmosa družili smo se i u kultnom Studiju 54 – prisjetio se Topić.

Pelé je Topića jako volio, ne samo zbog brojnih asistencija za golove već i zato što mu je davao svoje gratis ulaznice.

– Svaki igrač Cosmosa dobivao je nekoliko ulaznica da podijeli prijateljima, a kako on nikad nije mogao pribaviti ulaznica koliko mu je bilo potrebno, ja sam mu davao svoje karte, a on me svaki put ljubio kao da je boga vidio.
Tjelohranitelji se od Peléa nisu micali i to ga je strašno živciralo. Velikome Brazilcu, kaže Topić, nije bilo jasno kakva je to politika da prvo ljude mamiš dođite vidjeti Peléa, a onda ih, kad dođu – a dolazili su uvijek deseci tisuća, a u Calcutti ih je došlo više od milijun – tjeraju od njega.

– Njemu druženje s narodom nije bilo problem. Nije bio umišljen kao neke današnje zvijezde, nego je u svakoj prilici ostajao skroman i jednostavan. A to, vjerujte, nije bilo lako, jer je bio popularan kao da je mesija, ili u najmanju ruku papa – objašnjava Topić pa dodaje jednu anegdotu koja pokazuje kako je utjecajan Pelé bio.

– Kad smo gostovali na utakmici u Japanu, kod jednog našeg igrača pronašli su drogu, a u to vrijeme Japan je za takve prekršaje određivao smrtnu kaznu ili dugotrajni zatvor. No Pelé je onda osobno otišao japanskom caru i oslobodio tog našeg suigrača. Eto, toliki je utjecaj imao u svijetu – zaključio je priču o Peleu Topić. 

Ključne riječi
Cosmos Brazil Jadranko Topić Pele

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!