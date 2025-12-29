Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POVRATAK NA OLIMPICO

Legenda Rome vratila se pa dobila gromoglasne ovacije: 'De Rossi nam nikada neće biti protivnik'

Serie A - AS Roma v Genoa
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
29.12.2025.
u 23:30

U posljednjem susretu 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je pobijedila Genou sa 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A

Domaćin je sav posao obavio u prvih pola sata utakmice postigavši tri gola. Matias Soule je doveo Romu u prednost u 14. minuti, pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Manu Kone, a u 30. minuti pogodak je postigao i Evan Ferguson. U 88. minuti je Jeff Ekhator tek ublažio poraz. Genou vodi bivša legenda Rome Daniele De Rossi koji je ovacijama dočekan na Olimpicu.

"Slavimo onoga koji nam nikada neće biti protivnik," kazao je spiker utakmice nakon čega je na semaforu obavljen poseban video u kojem su prikazani njegovi najveći podvizi u dresu "Giallorossa". De Rossi, koji je 19 godina nosio dres Rome, a prošle godine i devet mjeseci vodio klub, jedva je suzdržavao suze.

"Ovo će uvijek biti tvoj dom, dobrodošao natrag," oglasila se i tribina Curva Sud" velikim transparentom, dok se na tribini Tevere pojavila poruka "Uvijek ćeš biti izvor ponosa za romanizam, dobrodošao kući, Daniele".

De Rossi je preuzeo Genou početkom studenog nakon što je vodstvo kluba raskinulo ugovor s Patrickom Vieirom. Prema navodima talijanskih medija, De Rossi je potpisao ugovor do kraja sezone, uz klauzulu o automatskom produljenju ako Genoa izbori ostanak u elitnom rangu. Genoa se trenutačno nalazi na 17. mjestu, stepenicu iznad zone ispadanja.

Vodi Inter sa 36 bodova, Milan ima 35, Napoli 34, a Roma se probila na četvrtu poziciju sa 33 boda. Juve je sada peti sa 32 boda.
Ključne riječi
Serie A Roma Daniele de Rossi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!