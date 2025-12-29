Naši Portali
USKORO PADA POTPIS?

Zvijezda Hajduka u milijunskom transferu odlazi s Poljuda? Javio se i Fabrizio Romano

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
29.12.2025.
u 19:33

Prema pisanju najpoznatijeg svjetskog stručnjaka za transfere, engleski prvoligaš Wolves želi dovesti Niku Sigura. Hajdukov polivalentni igrač na meti je nekoliko klubova iz najjačih liga, a Splićani su već odredili cijenu

Engleski premierligaš Wolverhampton želi u svoje redove dovesti Niku Sigura (22) iz Hajduka, informaciju je objavio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere. Prema njegovim riječima, Wolvesi su samo jedan od nekoliko klubova iz pet najjačih europskih liga koji su pokazali interes za Sigura u nadolazećem siječanjskom prijelaznom roku, koji prethodi Svjetskom prvenstvu. Interes za mladog igrača Hajduka nije novost, budući da se i tijekom prošlog prijelaznog roka spominjao njegov mogući odlazak, a Splićani su, prema dostupnim informacijama, tada za njega tražili odštetu od osam milijuna eura, stoga se očekuje da bi sličan iznos mogli potraživati i ove zime.

Sigur je ove sezone postao neizostavan kotačić u momčadi Hajduka, prikupivši 22 nastupa u svim natjecanjima, pritom upisavši jedan pogodak i jednu asistenciju. Njegova polivalentnost, odnosno mogućnost igranja i u veznom redu i na poziciji desnog bočnog, dodatno mu podiže cijenu, a u SuperSport HNL-u je u deset utakmica krenuo od prve minute, odigravši ukupno 66 posto mogućih minuta. Zanimljivo je da bi njegov potencijalni novi klub, iako se trenutačno natječe u elitnoj Premier ligi, iduće sezone mogao igrati u nižem rangu. Wolvesi se nalaze u katastrofalnoj formi, osvojivši samo dva boda u prvih osamnaest kola, a Nottingham Forest na sedamnaestom mjestu, posljednjem koje osigurava ostanak, bježi im velikih šesnaest bodova.

Podsjetimo, Niko Sigur je u Hajduk stigao 2022. godine iz Kanade i vrlo se brzo nametnuo kao važan prvotimac. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je postao i U-21 reprezentativac Hrvatske. Ipak, prošle godine donio je odluku da će na seniorskoj razini predstavljati Kanadu, zemlju iz koje je i stigao u Split, gdje mu odlični nastupi za reprezentaciju dodatno povećavaju ugled i tržišnu vrijednost. Prema specijaliziranom portalu Transfermarkt, njegova vrijednost trenutačno se procjenjuje na četiri milijuna eura, a s Hajdukom ima čvrst ugovor koji vrijedi sve do ljeta 2028. godine, što splitskom klubu daje odličnu pregovaračku poziciju.
Ključne riječi
Fabrizio Romano Hajduk Niko Sigur

