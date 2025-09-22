VIDEO Srpski prvak u Zagrebu slavio medalju podizanjem tri prsta! Mnogi su ogorčeni zbog skandala

Srpsko-ruski hrvač Aleksandar Komarov osigurao je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu pobjedom u finalu u kategoriji do 87 kilograma. Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobijedio Iranca Alirezu Mohmadipianija, prije toga Rusa Milada Alizrajeva nakon čega je osigurao ulazak u finale, a onda je napravio potez koji je prošao ispod radara javnosti, sve do sada.

Naime, Komarov je trijumf proslavio podizanjem tri prsta i to usred zagrebačke Arene. Mnogi pratitelji ovog sporta su u Hrvatskoj to doživjeli kao skandaloznu provokaciju, bez poštovanja prema domaćinu natjecanja. Također, smatraju kako je trebala reagirati hrvatska policija i sankcionirati borca zbog ovog poteza.

U Hrvatskoj Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira kaže da pokazivanje tri prsta u određenim okolnostima bude kažnjivo, ovisno od konteksta i procjene policije te suda. Ukoliko se procijeni da to vrijeđa ili uznemiruje javnost, izaziva nerede ili ometa javni red. Tad se gestikulacija može smatrati gestom ili znakom koji vrijeđa ili ponižava.

Podsjetimo, nedavno je kažnjen Filip Barna, 25-godišnji košarkaš FMP-a iz Beograda. Barna je početkom travnja ove godine izazvao incident na utakmici ABA lige protiv Splita, nakon što je tijekom slavlja pogođene trice prema publici podignuo tri prsta.