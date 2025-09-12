Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
DAO MIŠLJENJE

Poznati Srbin: Velika mana hrvatskih boraca je što izlaze uz Thompsona i onda se čude što smo bolji

12.09.2025.
u 18:22

Ilić u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda i sedam poraza, a na FNC-u 24 u Areni u prvoj je rundi pobijedio Hrvata Marija Žgelu.

Sprski borac Aleksandar Ilić jedan je od najpoznatijih MMA boraca s ovih prostora. Proteklog je vikenda nastupio i na FNC priredbi u Areni Zagreb, a sada je rekao svoje mišljenje o načinu ulaska u ring hrvatskih MMA boraca. 

- Velika mana hrvatskih boraca je upravo to što izlaze na Thompsona. Sad će to netko komentirati… Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama - rekao je Srbin u  MMA respect podcastu.

- Nemam ništa ni protiv ljudi ovdje koji slušaju Baju Malog Knindžu. Međutim, to je stvar tvoje privatnosti. Ja na meču ne mogu izaći na pjesmu koja je takva. Ovo čime se bavimo je entertainment i show. Od ne znam koliko hrvatskih boraca, mislim da samo Filip Pejić ne izlazi uz Thompsona ili te neke pjesme. 

Borilački sport MMA Aleksandar Ilić

nisam_robot
18:42 12.09.2025.

Znači čovjek kao Srbin ne voli MPT. Time se već kvalificirao da njemu stalno čitamo ubuduće.

18:48 12.09.2025.

Vidi chetnika ! A bilo bi mu dragu ds izlaze na pozornicu na baju malog kninđu

