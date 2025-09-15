Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
POČIVAO U MIRU

Umrla jugoslavenska legenda koja je osvojila povijesnu medalju. Za Tita je rekao da je mali i pjegav

Pixabay
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 18:15

Obadov je bio trostruki olimpijac, nastupivši i u Münchenu 1972. te u Moskvi 1980. godine. Bio je prvak Europe 1969. godine, a na europskim prvenstvima osvajao je i srebra (1975., 1979.) te broncu (1968.).

Tužne vijesti objavljene su iz Srbije, točnije iz Novog Sada, tamo je u 77. godini preminuo Slavko Obadov, prvi osvajač Olimpijske medalje u džudu za danas nepostojeću Jugoslaviju. Obadov je veliki uspjeh ostvario na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, kada je osvojio brončanu medalju u kategoriji do 80 kilograma. Tri godine kasnije osvojio je europsko srebro, a u karijeri je uzeo preko 80 odličja.

Obadov je bio trostruki olimpijac, nastupivši i u Münchenu 1972. te u Moskvi 1980. godine. Bio je prvak Europe 1969. godine, a na europskim prvenstvima osvajao je i srebra (1975., 1979.) te broncu (1968.). Na svjetskom prvenstvu u džudu 1973. osvojio je srebrnu medalju, a uspjehe je nizao i u sambu, gdje je također osvajao svjetska odličja. Bio je višestruki prvak Balkana, dvostruki prvak Mediterana (1975. i 1979.) te više od 20 puta nacionalni prvak.

Zbog svoje nevjerojatne borbenosti i snage na tatamiju, zaslužio je nadimak "Zvijer na strunjači". Obadov nije bio samo vrhunski natjecatelj i prvi jugoslavenski džudist koji je osvojio olimpijsku medalju, već i cijenjeni sveučilišni profesor, trener i mentor čiji je utjecaj oblikovao mnoge generacije sportaša.

- Jako sam puno trenirao, ali sam održavao kondiciju i izvan treninga. Redovito sam biciklom rano ujutro odlazio do Brodogradilišta, bicikl zaključam lancem za neki stup i trčim do Futoga i natrag. Već nakon tri godine bio sam kadetski, pa juniorski, pa seniorski prvak države. Čak su me iz vojske pustili da odem na Prvenstvo Europe u London.

Zahvaljujući judu, obišao sam cijeli svijet. Imao sam priliku biti za stolovima državnika, pa i kraljevskih. Bio sam primljen i kod Tita, sjećam ga se da je bio iznenađujuće malen i pjegav, uvijek s tompusom. Malo sam zabavljao i publiku, kad bih pobijedio, pa napravio salto unatrag - prisjetio se u intervjuu za portal Moj Novi Sad prošle godine.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Ključne riječi
Borilački sport Džudo Srbija Jugoslavija

Komentara 6

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
18:48 15.09.2025.

Dnevna doza

Avatar Tombstone
Tombstone
19:03 15.09.2025.

Tko?

Avatar antikomunist1
antikomunist1
19:26 15.09.2025.

Mrtvoj državi izumiru i "legende".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još