Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
DOBIO OTKAZ

VIDEO Srpska legenda poludjela zbog poteza ruskog novinara pa ga žestoko napala: 'Što hočeš? Smrade jedan'

Dejan Stanković
Reuters
VL
Autor
Karlo Koret
12.11.2025.
u 19:12

Umjesto Stankovića, na press konferenciji se pojavio njegov pomoćnik Nenad Sakić koji je pokušao objasniti cijelu situaciju

Legendarni srpski nogometaš, a danas trener, Dejan Stanković našao se u središtu skandala nakon svoje posljednje utakmice na klupi moskovskog Spartaka. Njegova, sad več bivša momčad, pobijedila je Akhmat Grozni u 15. kolu ruske lige, ali nakon utakmice puno se više pričalo o verbalnom sukobu između Stankovića i novinara nakon kojeg se srpski stručnjak nije pojavio na redovnoj press konferenciji nakon utakmice.

Novinar Amad Ahmedov je Stankovića pitao je li vikao "Sramota!" prema sucu utakmice Artemu Chistyakovu, na što je on rekao: "Ne. Pozdravio sam Bogosavca (srpskog nogometaša koji igra za Akhmat). Ne znam o čemu pričate." Ahmedov je nakon toga htio zaključiti intervju što je iznerviralo Stankovića koji mu je potom agresivnim tonom postavio niz pitanja.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

- Imate li još pitanja? Je li to bilo jedino pitanje koje ste imali? Jeste li novinar? Zašto me ovo pitate? Zašto me provocirate ovim pitanjem? Znate li bilo što o nogometu? Koju smo formaciju koristili? Koga smo zamijenili? Vi to ne znate. Vi i ostali možete samo tako govoriti! - vikao je Stanković izmjenjujući engleski i talijanski.

Nakon što je novinar pokušao zaključiti intervju riječima "Završili ste? Hvala vam puno", Stanković se prebacio i na srpski.

- Nisam završio. Što hoćeš ti, bre? Što hoćeš? Smrade jedan! - snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Umjesto Stankovića, na press konferenciji se pojavio njegov pomoćnik Nenad Sakić koji je pokušao objasniti cijelu situaciju, nakon što je klupski glasnogovornik rekao da bivši nogometaš Intera ne može prisustvovati konferenciji za medije jer je ostao bez glasa.

- Ja sam prilično smiren čovjek, ali danas su se događale neprihvatljive stvari. Sudac je sudio nevjerojatno mnogo prekršaja protiv nas, a u suprotnom smjeru - ništa. To se ne događa prvi put - potom je upitan je li to razlog što je Stanković izgubio glas.

- Da, bilo mu je zaista teško. Davao je upute igračima tijekom cijele utakmice. Ali uložio je veliki napor da ne dobije crveni karton na ovoj utakmici.

Spartak je nakon utakmice sporazumno raskinuo ugovor sa Stankovićem koji je i prije susreta bio pod velikim pritiskom zbog slabih rezultata. Oni su se u zadnje vrijeme poboljšali, a mnogi sumnjaju kako je zapravo njegov ispad pravi razlog što je napustio klupu Spartaka.

Ključne riječi
sukob Novinar Spartak Moskva Dejan Stanković

Komentara 2

Pogledaj Sve
MA
Magreb
19:22 12.11.2025.

Evo ga! Druga srpska legenda u roku 10 minuta!!! 👿

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
19:48 12.11.2025.

Na ovom portalu, Srbi imaju najviše legendi.

