NIJE DOBRO

Istinska legenda nalazi se u teškom stanju: Kreće se pomoću invalidskih kolica, ali to nije najgore

10.02.2026.
Zajedno s obitelji preselio se u Dubai, a upravo tamo je započeo holistički pristup zdravlju, uz redovitu fizioterapiju, manualne terapije i prilagođene treninge

Legendarni branič Manchester Uniteda i engleske nogometne reprezentacije Rio Ferdinand, otvoreno je progovorio o ozbiljnim zdravstvenim posljedicama koje je ostavila njegova dugogodišnja nogometna karijera. Zbog kroničnih problema s leđima povremeno ne može hodati, završio je na terapijama u bolnici i često mora koristiti invalidska kolica.

Također, Ferdinand je priznao je da je godinama igrao pod bolovima, uz stalne injekcije i lijekove, što danas dolazi na naplatu po njegovo zdravlje. Iako se u javnosti doima aktivno i zdravo, Ferdinand ističe da se iza toga krije dugotrajna borba s vlastitim tijelom. Tek nakon umirovljenja počeo je sustavno raditi na prevenciji ozljeda, a ne samo na saniranju štete.

Zajedno s obitelji preselio se u Dubai, a upravo tamo je započeo holistički pristup zdravlju, uz redovitu fizioterapiju, manualne terapije i prilagođene treninge. Englezov fizioterapeut i osobni trener blisko surađuju kako bi smanjili rizik novih pogoršanja zdravstvene situacije.

Unatoč neugodnoj situaciji, Ferdinand odbija pasivan način života jer smatra da mu kretanje pomaže i fizički i mentalno. Svjestan je da mora paziti na granice vlastitog tijela, ali vjeruje da je umjerena aktivnost ključna za kontrolu bolova. Iskreno je priznao da je cijena vrhunskog sporta visoka, ali konačno je svoje zdravlje stavio na listu prioriteta.

47-godišnji bivši nogometaš tako se bori s posljedicama koje ostavlja vrhunski sport, kada mu se bolovi u leđima pojave, onda se mora koristiti kolicima i to već traje neko vrijeme. 

Poznato koliko će futsal vatreni zaraditi od Vlade zbog osvajanja brončane medalje na Euru
Engleska nogometna reprezentacija Manchester United nogomet Rio Ferdinand

