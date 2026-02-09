Naši Portali
PORTUGALSKA ZVIJEZDA

Cristiano Ronaldo popušta i prekida bojkot u Saudijskoj Arabiji, zaista se svašta događalo

Autor
Edi Džindo
09.02.2026.
u 22:10

Uzrok Ronaldova nezadovoljstva bio je izuzetno skroman zimski prijelazni rok. Al-Nassr je doveo tek jednog mladog igrača, dok je najveći rival u borbi za naslov, Al-Hilal, dobio zeleno svjetlo za dovođenje Karima Benzeme iz Al-Ittihada.

Cristiano Ronaldo uskoro bi se trebao vratiti natjecateljskim obvezama u dresu Al-Nassra, čime završava kratkotrajni, ali bučni sukob između portugalske zvijezde i klupskog vodstva. Nakon što je iz protesta odbio nastupiti u posljednje dvije utakmice, čini se da su tenzije popustile i da je postignut dogovor iza zatvorenih vrata.

Kako piše ugledna portugalska A Bola, Ronaldo se već priključio treninzima prve momčadi, a njegov povratak na teren očekuje se sljedećeg vikenda, kada Al-Nassr gostuje kod Al Fateha. Ipak, Portugalac neće putovati u Turkmenistan na utakmicu azijske Lige prvaka 2 protiv Arkadaga, koja je na rasporedu sredinom tjedna.

Poznato koliko će futsal vatreni zaraditi od Vlade zbog osvajanja brončane medalje na Euru

Izvori bliski klubu navode da je uzrok Ronaldova nezadovoljstva bio izuzetno skroman zimski prijelazni rok. Al-Nassr je doveo tek jednog mladog igrača, dok je najveći rival u borbi za naslov, Al-Hilal, dobio zeleno svjetlo za dovođenje Karima Benzeme iz Al-Ittihada. S obzirom na to da su svi vodeći saudijski klubovi pod kontrolom istog državnog investicijskog fonda (PIF), takav razvoj događaja dodatno je rasplamsao Ronaldov bijes.

Prema istim navodima, dodatnu kap koja je prelila čašu predstavljala su kašnjenja u isplati plaća klupskim zaposlenicima. Al-Nassr je, navodno, u međuvremenu pristao podmiriti dugovanja, što je Ronaldov tabor protumačio kao pobjedu u internom nadmudrivanju s upravom.

Iako je tijekom krize navodno ozbiljno razmatrao odlazak iz kluba, zasad nije poznato hoće li novi dogovori dugoročno zadržati Ronalda u Rijadu. A Bola otkriva i da su portugalski direktori Jose Semedo i Simao Coutinho uoči prijelaznog roka ostali bez dijela ovlasti, što je izravno utjecalo na slabiju aktivnost na tržištu, ali su im te nadležnosti sada vraćene.

U cijelu priču uključili su se i čelnici Saudijske profesionalne lige, koji su Ronaldu jasno dali do znanja da klubovi djeluju autonomno te da bi eventualne sporove trebao rješavati isključivo s Al-Nassrom, bez poteza koji bi mogli narušiti imidž cijelog natjecanja.

