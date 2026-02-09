Hrvatski reprezentativac nema sreće: Postao standardan kod novog trenera pa ga snašla nevolja

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić u subotu je u samo pet minuta doživio vrtlog emocija. Prvo je za svoj Real Sociedad u 24. minuti ligaškog dvoboja protiv Elchea postigao vodeći pogodak (na kraju je Sociedad pobijedio 3:1), no već u 29. minuti izašao je iz igre zbog ozljede.

Dan kasnije, u nedjelju, klupski liječnici potvrdili su da je Sučić imao problem s lijevim aduktorom. Na svu sreću po Sučića, ozljeda trenutačno nije ozbiljnije prirode. Hrvatski veznjak propustit će prvu polufinalnu utakmicu Kupa kralja koju Athletic Bilbao i Real Sociedad igraju u srijedu te je upitan za ligaški susret u subotu protiv Real Madrida, no nakon toga bi se trebao vratiti utakmicama.

Sučić je prošle sezone bio proglašen najboljim igračem Sociedada, a u prvom je dijelu ove imao iznimno skromnu minutažu kod trenera Sergija Francisca. No, otkako je Francisco smijenjen te otkako je umjesto njega stigao Pellegrino Matarazzo, Sučić sve češće nalazi mjesto u početnoj postavi.