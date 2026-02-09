Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
NAPUSTIO TEREN

Hrvatski reprezentativac nema sreće: Postao standardan kod novog trenera pa ga snašla nevolja

Autor
Edi Džindo
09.02.2026.
u 19:00

Hrvatski reprezentativac u subotu je postigao pogodak protiv Elchea, a onda je nakon samo pet minuta morao napustiti teren zbog bolova

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić u subotu je u samo pet minuta doživio vrtlog emocija. Prvo je za svoj Real Sociedad u 24. minuti ligaškog dvoboja protiv Elchea postigao vodeći pogodak (na kraju je Sociedad pobijedio 3:1), no već u 29. minuti izašao je iz igre zbog ozljede.

Dan kasnije, u nedjelju, klupski liječnici potvrdili su da je Sučić imao problem s lijevim aduktorom. Na svu sreću po Sučića, ozljeda trenutačno nije ozbiljnije prirode. Hrvatski veznjak propustit će prvu polufinalnu utakmicu Kupa kralja koju Athletic Bilbao i Real Sociedad igraju u srijedu te je upitan za ligaški susret u subotu protiv Real Madrida, no nakon toga bi se trebao vratiti utakmicama.

Sučić je prošle sezone bio proglašen najboljim igračem Sociedada, a u prvom je dijelu ove imao iznimno skromnu minutažu kod trenera Sergija Francisca. No, otkako je Francisco smijenjen te otkako je umjesto njega stigao Pellegrino Matarazzo, Sučić sve češće nalazi mjesto u početnoj postavi. 
Ključne riječi
Real Sociedad Vatreni Luka Sučić

