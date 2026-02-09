Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Poraz Kayserispora

Đalović izgubio od Petkovića, Turci pišu da je treći put ove sezone dobio otkaz

Rijeka: Radomir Đalović i Darko Raić Sudar na konferenciji za medije
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
09.02.2026.
u 21:36

Bivši trener Rijeke sada je sa svojim klubom u zoni ispadanja i neće mu biti lako izboriti ostanak

Zanimljiv je bio susret 21. kola turskog prvenstva, pogotovu našem nogometnom puku. Naime, susreli su se Kayserispor kojeg vodi Radomir Đalović i Kocaelispor u kojeg je ovog ljeta preselio bivši igrač Dinama Bruno Petković, a tamo je i stoper Hrvoje Smolčić.

Za obje momčadi to je bila važna utakmica, čak i važnija za Đalovićevu momčad koja se bori za ostanak u prvoligaškom društvu. S druge strane, Kocaelispor je tražio tri boda s kojima bi uplovio u potpuno mirnu luku iako su tom klubu na početku sezone predviđali borbu za ostanak. 

I Petkovićev klub slavio je u Kayseriju s 2:1 i došao na osmo mjesto turske prvoligaške karavane. O mjestima koje vode u Europu ne moraju sanjati zaostatak je ipak prevelik, ali zato mirno mogu gledati na klubove koji su u opasnoj zoni, njima su ozbiljno odmaknuli.

Bruno Petković je za Kocaelispor odigrao cijelu utakmicu, ali nije baš najbolje ocijenjen (6,5), samo su tri njegova suigrača dobila manje ocjene. No, zato je Hrvoje Smolčić odlično odigrao na poziciji stopera i drugi je najbolje ocijenjeni igrač Kocaelispora.

Đalovićev Kayserispor sad je pretposljednji, na 17. mjestu, a ispadaju tri kluba. Nakon 21 utakmice imaju samo dvije pobjede, 15 bodova i daleko najgoru gol-razliku - minus 26.

Prema pisanju turskih medija upućenih u rad kluba, Đalović je dobio otkaz nakon poraza, no još se čeka službena potvrda. To bi mu nakon Rijeke i Maribora bio treći otkaz u sezoni.
Radomir Đalović Bruno Petković

