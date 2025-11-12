Naši Portali
KVALIFIKACIJE ZA SP

Određen sudac za utakmicu Hrvatske i Farskih Otoka: Dinamo ga pamti po dobrom

UEFA Champions League - Slavia Prague v Arsenal
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 16:22

U studenom 2022. postao je prvi sudac iz Azerbejdžana koji je vodio utakmicu u Ligi prvaka. Sudio je utakmicu Kopenhagena i Borussije Dortmund

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak očekuje predposljednja utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatrenima u posljednje dvije utakmice treba samo bod kako bi i matematički osigurali plasman na svjetsku smotru, a prvu priliku da ga osvoje imat će protiv Farskih Otoka.

Hrvatska će ih dočekati na Rujevici, a utakmica počinje u 20:45. Danas je stigla informaciju i kako će glavni sudac te utakmice biti Aliyar Aghayev iz Azerbejdžana. On je na FIFA-inoj sudačkoj listi od 2013. te spada prvoj kategoriji UEFA-inih sudaca. Već gotovo deset godina sudi utakmice u Europskoj ligi, a u studenom 2022. postao je prvi sudac iz Azerbejdžana koji je vodio utakmicu u Ligi prvaka. Sudio je utakmicu Kopenhagena i Borussije Dortmund.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

U ožujku 2024. vodio je utakmicu Dinama i PAOK-a u osmini finala  Konferencijske lige koju su zagrebački Plavi dobili s 2:0. Nažalost, u uzvratnoj utakmici u Solunu su poraženi s 5:1.

Njegovi pomoćnici u petak bit će njegovi sunarodnjaci Zeynal Zeynalov i Akif Amirali, a dužnosti četvrtog suca obavljat će Elchin Masiyev. U VAR sobi sjedit će Portugalci Tiago Martins i  Bruno Esteves.

