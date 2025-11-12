UŽIVO Farske Otoke najavljuju ponajveća zvijezda HNL-a i sjajni veznjak

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak očekuje pretposljednja utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Protivnik vatrenima su Farski Otoci, najveće iznenađenje skupine budući da u sedam kola imaju četiri pobjede i tri poraza i samo su bod iza drugoplasirane Češke.
Hrvatska će Farane dočekati na Rujevici, a utakmicu najavljuju Toni Fruk, koji bi u petak igrao na domaćem terenu u slučaju da zaigra, i Bolognin Nikola Moro.
Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Farskih Otoka slavila s 1:0 u Torshavnu pogotkom Andreja Kramarića.
