NA DOMAĆEM TERENU

UŽIVO Farske Otoke najavljuju ponajveća zvijezda HNL-a i sjajni veznjak

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 17:21

Utakmicu najavljuju zvijezda Rijeke Toni Fruk i Bolognin Nikola Moro

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak očekuje pretposljednja utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Protivnik vatrenima su Farski Otoci, najveće iznenađenje skupine budući da u sedam kola imaju četiri pobjede i tri poraza i samo su bod iza drugoplasirane Češke.

Hrvatska će Farane dočekati na Rujevici, a utakmicu najavljuju Toni Fruk, koji bi u petak igrao na domaćem terenu u slučaju da zaigra, i Bolognin Nikola Moro.

Hrvatska je u prvoj utakmici protiv Farskih Otoka slavila s 1:0 u Torshavnu pogotkom Andreja Kramarića.
Ključne riječi
Farski Otoci reprezentacija Nikola Moro Toni Fruk hrvatska nogometna reprezentacija

