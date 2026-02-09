Najveće hrvatsko otkriće briljira u novom klubu: Mogao bi ugrabiti poziv za iduće svjetsko prvenstvo

Najveće hrvatsko otkriće u sezoni 2025./2026. je vrlo vjerojatno Franko Kovačević, 26-godišnji napadač koji se godinama tražio, a ove sezone potpuno eksplodirao. U prvom dijelu sezone Kovačević je u redovima slovenskog prvoligaša Celja ubilježio nevjerojatan učinak od 26 pogodaka, čime se nadmetao za titulu najboljeg strijelca svijeta s igračima poput Kyliana Mbappea, Erlinga Haalanda i Harryja Kanea.

Ove zime Kovačević je za tri milijuna eura iz Celja prešao u redove mađarskog Ferencvarosa. Bila je to rekordna prodaja Celja i velik uspjeh za Franka i klub, no mnogi su se bojali kako će se adaptirati na novu sredinu i hoće li golovi nastaviti dolaziti. Čini se da razloga za strah nema, jer je Franko u gradskom derbiju protiv Ujpesta upisao i pogodak i asistenciju za momčad Robbieja Keanea, koja je protiv rivala slavila rezultatom 3:0.

Iako je u napadu u hrvatskoj reprezentaciji konkurencija itekako napeta, Kovačević se nada da nastavkom golgeterskog niza može ugrabiti poziv za nastup na Svjetskog prvenstvu ovog ljeta.