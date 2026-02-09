Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZABIJA KAO NA TRACI

Najveće hrvatsko otkriće briljira u novom klubu: Mogao bi ugrabiti poziv za iduće svjetsko prvenstvo

Rijeka: Trener NK Celja Albert Riera i igrač Franko Kovačević
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
09.02.2026.
u 16:00

Hrvatski napadač je ovog vikenda za Ferencvaros u gradskom derbiju protiv Ujpesta i zabio i asistirao, nastavlja formu iz Celja

Najveće hrvatsko otkriće u sezoni 2025./2026. je vrlo vjerojatno Franko Kovačević, 26-godišnji napadač koji se godinama tražio, a ove sezone potpuno eksplodirao. U prvom dijelu sezone Kovačević je u redovima slovenskog prvoligaša Celja ubilježio nevjerojatan učinak od 26 pogodaka, čime se nadmetao za titulu najboljeg strijelca svijeta s igračima poput Kyliana Mbappea, Erlinga Haalanda i Harryja Kanea.

Ove zime Kovačević je za tri milijuna eura iz Celja prešao u redove mađarskog Ferencvarosa. Bila je to rekordna prodaja Celja i velik uspjeh za Franka i klub, no mnogi su se bojali kako će se adaptirati na novu sredinu i hoće li golovi nastaviti dolaziti. Čini se da razloga za strah nema, jer je Franko u gradskom derbiju protiv Ujpesta upisao i pogodak i asistenciju za momčad Robbieja Keanea, koja je protiv rivala slavila rezultatom 3:0.

Iako je u napadu u hrvatskoj reprezentaciji konkurencija itekako napeta, Kovačević se nada da nastavkom golgeterskog niza može ugrabiti poziv za nastup na Svjetskog prvenstvu ovog ljeta. 
Ključne riječi
SP 2026. Ferencvaros Vatreni Franko Kovačević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-08/PXL_040226_145901386.jpg
Video sadržaj
Marinko Mavrović

Arhitekt povijesne bronce za VL: Pogađaju me napadi na igrače, a jedan je prvi preuzeo odgovornost

Zdravko i Marinko Mavrović blizanci su koji su obilježili hrvatsku malonogometnu scenu. Tako su braća osvojila prvenstvo Hrvatske sa samoborskim Sokolima 1994. godine, a nakupilo se tu još dosta naslova, posebice s Promet Orkanom. Jasno, braća su i legende malonogometnog turnira Kutija šibica. Osvojili su seniorsku Kutiju 2005. s Orkanom te veteransku s Intersportom 2011. godine

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!