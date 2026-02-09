Igrao je protiv velikih NBA zvijezda, a sada će se morati braniti od Luke Modrića na SP-u

Priča o JD Gunnu, vrataru MLS momčadi New England Revolutiona, jedna je od najneobičnijih u modernom sportu. Nakon što je kao mladić predvodio panamsku košarkašku reprezentaciju, shvatio je da je njegova budućnost ipak na nogometnom travnjaku.

Početkom veljače 2026. godine, nakon dvije sezone kaljenja u razvojnoj momčadi, Gunn je potpisao ugovor s prvim timom New England Revolutiona, čime je i službeno postao član elitne američke nogometne lige (MLS). Ovaj uspjeh kruna je nevjerojatne tranzicije sportaša koji je do svoje 18 godine bio uvjeren da će karijeru graditi pod koševima. Odrastajući u Panami, Gunn je nogomet igrao na ulici, no njegova prva i najveća sportska ljubav bila je košarka. Sanjao je o igranju na koledžu, a potom i u NBA ligi, a talent koji je posjedovao davao mu je za pravo da se nada. Visok gotovo dva metra, bio je dominantna figura na parketu, što ga je dovelo i do dresa nacionalne selekcije.

Njegov košarkaški talent doživio je vrhunac 2018. godine na FIBA U-18 prvenstvu Amerika, gdje je kao kapetan predvodio panamsku reprezentaciju. Ne samo da je bio vođa, već i statistički najbolji igrač svoje momčadi, bilježeći prosječno 11,2 poena i 7,8 skokova po utakmici. Ta iskustva i danas pamti s posebnim emocijama.

je oduvijek bila moj primarni sport. Uvijek sam to želio raditi, igrati u NBA i na koledžu. Bila je čast igrati za reprezentaciju Paname u košarci. Stekao sam puno dobrih prijatelja s kojima sam i danas u kontaktu. Svaki put kad možete predstavljati svoju zemlju na bilo koji način, to je čast i blagoslov - izjavio je Gunn u jednom intervjuu, prisjećajući se dana kada je dijelio teren s budućim NBA zvijezdama poput Colea Anthonyja i Andrewa Nembharda.Nakon turnira na kojem je igrao protiv najboljih mladih talenata SAD-a i Kanade, postao je svjestan brutalne realnosti profesionalnog sporta.- Tijekom zadnje godine srednje škole bio sam na vagi, nisam znao trebam li igrati nogomet ili košarku na koledžu. Bilo mi je jako teško donijeti odluku. Kao što sam rekao, košarka je moja prva ljubav, pa je bilo teško odustati. Nakon turnira s Panamom dobio sam nekoliko ponuda s Division I sveučilišta i pomislio: 'Prokletstvo, trebam li se sada prebaciti na košarku?' Ali shvatio sam, pogotovo nakon utakmice protiv SAD-a, koliko je elitna razina potrebna da bi se stiglo do NBA lige. U nekom trenutku morate se suočiti sa stvarnošću i shvatiti da vjerojatno nećete uspjeti. Volio sam košarku, bio sam dobar igrač, ali nisam bio materijal za desetogodišnjeg NBA veterana. Osjećao sam da je odlazak u nogomet bolja odluka, da tu imam više potencijala. Mislim da se danas vidi da sam donio ispravnu odluku – rekao jeNjegov ulazak u svijet nogometa bio je jednako neobičan kao i cijela njegova priča. Iako je odrastao igrajući ga, nikada nije bio vratar sve dok ga u osnovnoj školi, zbog nedostatka igrača, nisu doslovno "gurnuli" među vratnice. Njegova visina i vještina baratanja loptom rukama, izbrušena na košarkaškim terenima, pokazale su se kao golema prednost.To je luda priča, jednostavno su me bacili na vrata, što se događa mnogim vratarima. Jednostavno se nađete tamo i zaljubite se u to. To se dogodilo i meni, i od tada se nisam osvrnuo - objasnio je.se pokazala ispravnom. Tijekom studija na Sveučilištu Biola, 2022. godine proglašen je vratarom godine u konferenciji PacWest, a kasnije je kao diplomant nastavio braniti za Sveučilište u Memphisu.Profesionalni put započeo je potpisom za New England Revolution II u veljači 2024. godine. Dvije sezone u razvojnoj ligi MLS NEXT Pro bile su ključne za njegov napredak. Upisao je 27 nastupa, ostvarivši tri utakmice bez primljenog gola, a 2025. je pomogao momčadi da se plasira u doigravanje.- Bila je ovo dobra godina za mene, samo da uđem ui puno treniram s prvom momčadi. Općenito, mislim da je to bila prilično solidna godina iskustva - rekao je Gunn o svom vremenu u razvojnoj momčadi, ističući kako mu je cilj uvijek bio izboriti se za ugovor s prvim timom.U listopadu 2024. godine stigao je prvi poziv u seniorsku nogometnu reprezentaciju Paname za prijateljske utakmice, a sudbina se ponovno poigrala, jer su protivnici bili upravo SAD i Kanada. Time je postao vjerojatno prvi sportaš u povijesti Paname koji je svoju zemlju predstavljao u dva tako različita sporta na međunarodnoj razini. Svoj seniorski debi za Los Canaleros upisao je 22. siječnja 2026. u prijateljskom susretu protiv Meksika. - Očito je da je to moj prvi poziv i prva godina kao profesionalca, pa sam neiskusan u tom pogledu. Nadam se da ću od iskusnijih suigrača naučiti što više mogu, vidjeti kako su se ponašali tijekom karijere i naučiti pokoju stvar od njih - skromno je izjavio Gunn nakon prvog poziva.S potpisanim prvim profesionalnim ugovorom i debijem za nacionalnu vrstu, Gunn sada ima novi, najveći cilj, nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Svjestan je jake konkurencije na svojoj poziciji, ali vjeruje u svoj rad i put koji ga je doveo do ove točke.Ovo je godina Svjetskog prvenstva i kao igrač želite biti dio toga. Znam da mi to neće biti poklonjeno. To je nešto za što moram nastaviti raditi, ali mislim da je to priča moje karijere. Morao sam naporno raditi da bih bio tu gdje jesam. Ništa mi nikada nije bilo poklonjeno - objasnio je Gunn.Njegov trener vratara u Revolutionu, Kevin Hitchcock, ne sumnja u njegov potencijal.JD ima sve alate da bude vrhunski MLS vratar. Ovisi o njemu hoće li to shvatiti dovoljno ozbiljno da bi tamo stigao.