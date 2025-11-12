Slavni Srbin izbjegao je metke i preživio atentat, a sada je zaposlen na visokoj funkciji

Darko Kovačević, bivši reprezentativac Jugoslavije i Srbije, spada među najpoznatije balkanske nogometaše koji su napravili veliku europsku karijeru. No, njegov život nakon nogometa bio je dramatičan i plijenio pažnju javnosti, posebice zbog jedne situacije.

Rođen 1973. u Kovinu, Kovačević je karijeru započeo u Proleteru iz Zrenjanina, odakle je 1994. prešao u Crvenu zvezdu. U sezoni 1994./95. postigao je 37 golova u 47 utakmica, a te brojke su ga lansirale prema inozemstvu.

Njegov prvi veliki transfer bio je prelazak u engleski Sheffield Wednesday, a zatim 1996. u Real Sociedad, gdje je postao legenda kluba. U dvije sezone zabio je više od 30 golova, a španjolski “Marca” ga je opisivao kao “napadača s dušom baskijskog ratnika”. Kasnije je igrao i za Juventus, Lazio i Olympiakos, gdje je završio karijeru 2009. godine.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon povlačenja, Kovačević je ostao živjeti u Ateni. Bio je uključen u sportske projekte, radio na raznim funkcijama te povremeno davao izjave o europskom nogometu.

- Život bez nogometa je mirniji, ali kad jednom izađeš iz svlačionice, shvatiš da ti nedostaje adrenalin - rekao je 2015. godine za španjolski El Diario Vasco.

Kovačević je u srpnju 2019. napustio mjesto sportskog direktora Nogometnog saveza Srbije. Na toj je funkciji proveo nešto manje od godine dana. Ostavku je podnio nakon teškog poraza u Ukrajini (0:5) u kvalifikacijama za Euro 2020. i nakon debakla mlade reprezentacije na Europskom prvenstvu.

Dana 7. siječnja 2020. svjetski mediji prenijeli su vijest da je na Darka Kovačevića pokušan atentat ispred njegova doma u atenskom naselju Glyfada. Prema izvještaju grčke policije, nepoznate osobe prišle su mu automobilom, a kada je izašao iz vozila, pucale su u njegovom smjeru. Kovačević je izbjegao smrt jer se, po vlastitim riječima, “instinktivno bacio na zemlju”. U razgovoru za španjolski AS rekao je:

- Vidim da sam još tu, što znači da imam neku misiju. Ponekad te život podsjeti koliko si ranjiv.

Istraga je otkrila da je automobil koji su napadači koristili kasnije pronađen zapaljen. Prema grčkim medijima, policija je sumnjala na povezanost s organiziranim kriminalom, no Kovačević nije bio osumnjičen ni za kakvo kazneno djelo. Reuters, BBC i Marca su događaj opisali kao “napad koji je potresao nogometnu zajednicu”.

VEZANI ČLANCI:

Iako je prema prvim informacijama Kovačević bio ranjen u nogu, ozljedu koljena je zadobio u pokušaju izbjegavanja metka.

- Vidio sam muškarca kako izlazi iz automobila s pištoljem i ide prema meni. Instinktivno sam se bacio u desnu stranu, a on je pucao na mene i počeo bježati. Ušao je u auto i nestao - navode grčki mediji Kovačevićevu izjavu.

Policija je navodno pronašla pištolj koji je korišten u napadu na Kovačevića u spaljenom automobilu kojim je napadač pobjegao, no istraga nije došla do ikakve identifikacije počinitelja.

Danas je Kovačević zaposlen na visokoj funkciji kao sportski direktor grčkog nogometnog velikana Olympiakosa, a na tu je funckiju došao u veljači 2024. godine. U karijeri je zabio više od 200 golova u važnim europskim ligama, a ostao je zapamćen kao vrhunski strijelac i čovjek koji je preživio ono što mnogi ne bi.