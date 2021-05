VIDEO Škoro: Stavimo cijene ulaznica na tisuću kuna i riješimo problem novaca

Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro će u drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnika hrvatskog glavnog grada - Zagreba. U toj utrci Tomašević ima veliku prednost, a potvrđuju ju i komentari javnosti i političkih analitičara. No, predsjednik Domovinskog pokreta i dalje ne odustaje.

Danas je na konferenciji za medije održanoj na zagrebačkom Zrinjevcu Škoro pričao o problematici sporta, s naglaskom na, zapravo, sve osim stadiona, iako je to, naravno, goruća tema.

- Potvrdio sam da ćemo graditi stadion i to sada ponavljam. Što se tiče ostalih sportova, sve će biti drastično drukčije nego što je bilo do sada - započeo je Škoro.

Po pitanju teme novca i nedostatka istog, Škoro je iznimno ambiciozan.

- Nema ukidanja novaca. Mi ćemo stvoriti još novaca. Možemo zaraditi na plastičnim bocama iz smeća, na kompostu, na bezbroj pozicija i onda te novce transferirati, prije svega onima koji su potrebiti, a nakon toga onome što je potrebito svakom od nas. Sport je jedna od tih stvari, kultura je jedna od tih stvari. Isto tako, moramo biti svjesni što je amaterski, a što profesionalni sport - rekao je Škoro, pa nastavio:

- Mi nećemo kokošariti kao što se kokošarilo do sada. Za Boga miloga, dođu ti ljudi koji se sada na izborma predstavljaju kao neke moralne vertikale i izvlače na desetke milijuna kuna iz državnog i gradskog proračuna, a neke sportske zajednice dobiju nekoliko tisuća kuna i svaku kunu moraju opravdati. To mora stati i ja ću to zaustaviti

Na kraju je na vrlo zanimljiv način opisao kako se može doći do više novaca.

- Može se zaraditi, ja sam poduzetnik. Napravite jednu nogometnu utakmicu Hrvatske ili Dinama i stavite da karta bude tisuću kuna, pa tu ćemo već ostvariti milijune kuna. Kad budemo otvarali stadion, ma možemo i mi igrati ako treba, stavimo kartu na osam tisuća kuna i došli bi građani Zagreba

