Dok se brojni sportaši ograđuju od izraelske politike, ovoj košarkaškoj ikoni, 'obećana zemlja' je san!

LeBron James nije bio u Izraelu, ali NBA superzvijezda je izrazila nadu da će posjetiti tu zemlju u budućnosti ako tamo ima obožavatelja jer ih želi inspirirati na više načina, ne samo u košarci. Košarkaška zvijezda razgovarala je s novinarima prije NBA All-Star utakmice u Los Angelesu. U jednom trenutku razgovora podijelio je svoju želju da posjeti Izrael nakon što su ga pitali o poruci za njegove izraelske obožavatelje. Rekao je:

"Nikad nisam bio tamo, ali ako tamo imam obožavatelje, onda se nadam da pratite moju karijeru. Nadam se da ću inspirirati ljude tamo ne samo da budu sjajni u sportu, već i da budu bolji općenito, u životu. Nadam se da ću jednog dana moći stići tamo. Čuo sam samo sjajne stvari."

Kao što je NBA superzvijezda spomenula, još nije posjetio zemlju, a također nema dokumentiranu povijest izravnog angažmana s Izraelom. U listopadu 2023. podržao je izraelsku politiku i podijelio zajedničku izjavu s poslovnim partnerom Maverickom Carterom na X-u kako bi osudio "tragičan i neprihvatljiv" napad koji se dogodio u zemlji. Izrazili su najdublju sućut Izraelu i židovskoj zajednici, dodajući da se mole za mir u regiji. No, među najvećim zvijezdama ima i drugačijih stavova kada je Izrael u pitanju.

Dwight Howard ispričao je kako je 2014. godine, nakon što je tvitao "#FreePalestine", u roku od deset minuta primio pozive od povjerenika lige i agenata koji su ga prisilili da obriše objavu.

Kyrie Irving, jedan od najpoznatijih košarkaša, postao je prepoznatljiv po nošenju palestinske kefije na konferencijama za medije, a zbog svojih stavova i odbijanja da se ispriča na način na koji je klub zahtijevao, bio je suspendiran. Njegova izjava da mu košarka "nije najvažnija stvar" dok u svijetu traje "dehumanizacija", odjeknula je globalno.

Istina, malo je sukoba koji izazivaju tako žestoke reakcije kao izraelsko-palestinski, a sportaši koji su se usudili progovoriti u obranu Palestinaca često su se suočili s posljedicama koje nadilaze sportske arene. Priča o Karimu Benzemi, dobitniku Zlatne lopte, možda je najupečatljiviji primjer. Njegova objava na društvenim mrežama u listopadu 2023., u kojoj je izrazio molitve za stanovnike Gaze, žrtve "nepravednih bombardiranja koja ne štede žene i djecu", pokrenula je lavinu u Francuskoj.

Kritike nisu usmjerene samo prema vladama, već i prema sportskim organizacijama poput UEFA-e i FIFA-e. Legendarni Eric Cantona jedan je od najglasnijih kritičara, optužujući ih za "dvostruke standarde" jer nisu suspendirale Izrael iz međunarodnih natjecanja, kao što su to učinile s Rusijom nakon invazije na Ukrajinu.