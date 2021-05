VIDEO Tomašević otkrio što će biti s Maksimirom: Ovo će se svidjeti Mamiću i Dinamu?

Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro će u drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnika hrvatskog glavnog grada - Zagreba. U toj utrci Tomašević ima veliku prednost, a potvrđuju ju i komentari javnosti i političkih analitičara. Izvjesno je, već znamo ime i prezime čovjeka koji će nakon 20 godina vladavine Milana Bandića postati prvi čovjek grada, no sam Tomašević na to kaže:

- Imamo četiri gola prednosti u 80. minuti, ali igra se još 10 minuta. Svašta se događa u sportu, a tako i ovdje.

Okrenuo se potom i na sport u Zagrebu:

- Mi ga i dalje mislimo razvijati na način da se, po nama, u Zagrebu rekreativno sportom bavi manje ljudi nego li u ostalim europskim metropolama. Mi trebamo izgraditi infrastrukturu i prostore i koristiti gradsku infrastrukturu i prostore optimalnijie da se što više građana bavi sportom - rekao je pa dodao:

- Uostalom, i za profesionalan sport, za vrhunske rezultate. U tom smislu mislimo ulagati puno više i u dječji sport jer je to baza. Moramo riješiti infrastrukturne projekte. Naravno, oči javnosti odlaze na maksimirski stadion, o tome smo se jasno odredili. Međutim, primjerice, kada bismo išli u taj model, a vjerujem da hoćemo jer nisam vidio nikakvih razlika među političkim opcijama u gradskoj skupštini da Dinamo je taj koji financira gradnju novog i rušenje starog stadiona, to nama radi uštetu od cca 10 milijuna kuna godišnje koliko smo financirali samo za održavanje maksimirskog stadiona kao vlasnik. I u tom smislu taj novac možemo preusmjeriti u druge sportove - naglasio je.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Tomašević je rekao:

- Ne mogu više gledati to ruglo od stadiona. Srušti ćemo stari i izgraditi novi. No, najbolje rješenje je da se da Dinamu koncesija na duži rok, oni bi ga gradili i financirali, ali bi mogli koristiti zemljište za dobivanje kredita. To su oni htjeli. Uvjet je transparentno poslovanje. Njihov model upravljanja ne može ostati ovakav, vidimo do čega je doveo. To će biti jedan od uvjera. Mislim da je i Dinamu jasno da se to mora mijenjati.

Bila bi to vjerojatno ideja koja se sviđa i Zdravku Mamiću, koji je nekoliko puta iz Međugorja poručio: "Vratite nam naš posjed i mi ćemo sve sami financirati i sagraditi novi stadion!" Samo je pitanje, hoće li mu vraćanje posjeda u smislu dobivanja koncesije utažiti apetit za vrijednim zemljištem u centru grada?

Osvrnuo se Tomašević i na druge sportske probleme Zagreba.

- Što se tiče ZŠS-a isto tako ćemo raditi na tome da budu transparentniji uvjeti za financiranje svih sportova u Gradu, da se koriste ne samo gradska infrastruktura, nego i škola. Da se prestane s praksom da se kvartovska, asfaltna igrališta za košarku i nogomet moraju po pravilniku Grada Zagreba, davati u privatnu koncesiju i da budu komercijalna. Mi ne možemo biti grad gdje vi morate platiti za bilo kakvo bavljenje sportom, nogometom ili košarkom.

- Ne mislimo rezati izdvajanja za sport, ali isto tako moramo vidjeti koliki je dug za prošlu godinu i ne mogu obećati povećanje izdanja. Međutim, naravno da je to dugoročni cilj. Nije samo stvar u povećanju i izdvajanju novca, nego kako se taj novac koristi, a po meni, tu ima prostora za efikasniju alokaciju ne samo korištenja sredstava, nego i infrastrukture. Ne možemo biti u situaciji da netko koristi gradsku infrastrukturu četiri sata dnevno, a da ona ostaje 12 sati prazna. Moramo imati bolji sustav i optimalnije korištenje infrastrukture i ulagati u nju. Kada pogledate, primjerice, Dom sportova, Cibonu, Šalatu... Tu se zapravo jako malo ulagalo zadnjih 20 godina.

Zagreb može biti miran što se tiče sporta?

- Što se tiče sportskog Zagreba: apsolutno - rekao je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO: