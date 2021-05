Politika ne smije biti važnija od Olimpijskih igara, moramo to zaustaviti pod svaku cijenu!

Olimpijske igre su na tankoj niti. Najstarije i najvažnije sportsko natjecanje na svijetu, koje prema ostacima iz povijesti datira iz 776. godine prije Krista, a u modernom uređenju iz 1896. godine, u svojoj je povijesti otkazano samo tri puta: 1916., 1940. i 1944. Sva tri otkazivanja dogodila su se zbog velikih svjetskih ratova (Prvi i Drugi). Prošle i ove godine situacija s Olimpijskim igrama u Tokiju zakomplicirala se zbog globalne pandemije koronavirusa, a stvara se, na žalost, snažan dojam da su ove odgode (i potencijalno otkazivanje) temelj zabrinjavajuće tranzicije za budućnost. Igre bi se mogle otkazivati i zbog manje važnih razloga od svjetskih ratova i pandemije, na što implicira situacija sa Zimskim igrama u Pekingu sljedeće godine.

Idemo redom. Situacija s nadolazećim Olimpijskim igrama u Tokiju jako je delikatna. Iako su tri puta tijekom svoje povijesti bile otkazane, nikad se nije dogodilo odgađanje OI, kao što je to bio slučaj prethodne godine. Razlog je bio posve opravdan: natjecateljima se, zbog tada nedovoljno poznate pandemije koronavirusa, nisu mogli jamčiti sigurni uvjeti. Međunarodni olimpijski odbor i vlast Japana čvrsti su u odluci da će se Igre održati ovog ljeta, no što se više bliži datum njihova otvaranja (23. srpnja), sve se više čini da će i drugi zamišljeni termin održavanja biti teško ispoštovati.

U Japanu je trenutačno situacija s pandemijom najlošija otkako je COVID-19 počeo harati po svijetu. Donedavno se Japan u odnosu na druge države vrlo dobro borio protiv virusa, na 100.000 stanovnika imali su tek devet preminulih. No, podaci od prvog svibnja ove godine (Our World in Data) pokazuju kako broj novozaraženih dnevno raste za 528 posto, a broj preminulih za 730 posto. Treba napomenuti i da je Japan jedna od najsporijih zemalja u svijetu što se tiče efikasnosti primjene cjepiva. Prema informacijama od prošlog tjedna, tek je 1,3 posto populacije Japana primilo obje doze cjepiva.

Svjesni su toga i narod i medicinsko osoblje. Prema anketi japanskih dnevnih novina Asahi Shimbun, čak 80 posto ispitanih Japanaca je protiv održavanja Igara (pola od njih želi odgodu, pola otkazivanje), a tamošnja peticija “Zaustavimo Igre u Tokiju” skupila je 350 tisuća potpisa u samo devet dana. Također, nešto više od šest tisuća japanskih liječnika je pod okriljem Saveza medicinskih djelatnika Tokija poslalo službeni dopis vladajućima u kojem su naveli da već sada nema ni mjesta ni dovoljno sredstava u zdravstvenim ustanovama te da prema građanima nije pošteno “unositi još virusa u državu”.

Konačnu odluku o otkazivanju, pak, ne može donijeti nitko iz Japana, već samo MOO. Tako stoji u ugovoru, koji također nalaže da će, ako se Igre ne održe, doći do velikih financijskih gubitaka i za MOO i za Japan, ali i za osiguravajuće kuće. Financijska ograničenja su zasad veći prioritet nego zdravlje ljudi kod organizatora, iako je japanski premijer Yoshihide Suga rekao upravo suprotno. No, njega se ne pita.

– Postoji povećanje slučajeva u Japanu, ali mi planiramo održati Igre u cijelosti. Odluka mora biti takva i za nas jedino i može biti takva – rekao je glasnogovornik MOO-a, Mark Adams.

Dok se za predstojeće Igre najveći prijepori vode oko zdravstvenog pitanja, za one poslije, ZOI u Pekingu 2022. godine, počele su se voditi neke manje važne bitke. Kao što je bio i slučaj uoči Ljetnih igara u istom gradu 2008. godine, SAD želi pozvati cijeli svijet na diplomatski bojkot natjecanja zato što Kinezi, prema njima, još uvijek zaostaju u pogledu poštivanja temeljnih ljudskih prava.

– Da šefovi država dolaze u Kinu dok je genocid u tijeku, zaista se postavlja pitanje kakav moralni autoritet bi imali kad bi ponovno govorili o ljudskim pravima bilo gdje na svijetu – rekla je predsjednica Zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi.

Pelosi je ovom izjavom ciljala na regiju Xinjiang u kojoj u kampovima žive milijuni Ujgura i drugih, većinom muslimanskih manjinskih naroda. Prema isticanju vladajućih u SAD-u, ali i UN-ova izvještaja iz 2018., u tim kampovima se odvija masovno iskorištavanje, zlostavljanje i genocid, dok iz Kine ističu da ti kampovi služe za stručno osposobljavanje ljudi koji su radno slabije potkovani.

Glasnogovornik kineskog veleposlanstva Zhao Lilijan je na sve te optužbe odgovorio kako “Kina neće dopustiti da klasične američke manipulacije, pune dezinformacija, naruše njihovu unutarnju politiku pri organiziranju Igara”, koje su na rasporedu u veljači iduće godine.

Igre su u ovoj “kineskoj” instanci manje važan faktor, tu su upotrijebljene kao jedna nevažna marioneta u velikom političkom ratu između SAD-a i Kine. Koliko god da je taj politički prijepor velik, nikad ne smije biti veći od Olimpijskih igara!